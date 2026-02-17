Редчайшее солнечное затмение началось на Земле: появились первые кадры
Фото: pixabay
На Земле началось солнечное затмение. Об этом 17 февраля 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.
По их данным, после 15:00 (по времени Астаны) в Антарктиде на Землю упала полутень Луны – началось первое из двух солнечных затмений этого года.
"Примерно в 14:44 по Москве (в 16:44) Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человек на Земле. Одно из них – российская антарктическая станция "Мирный"... Еще одно – принадлежащая Австралии исследовательская антарктическая станция "Дейвис", в которой кольца не будет, но все равно фаза будет почти максимальной", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале лаборатории.
Фото: Telegram/lpixras
Фото: Telegram/lpixras
Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили о странном поведении Солнца.
О том, почему кольцевое солнечное затмение в феврале 2026-го увидят лишь несколько человек, можете узнать здесь.
