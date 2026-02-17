#Референдум-2026
Наука и технологии

Редчайшее солнечное затмение началось на Земле: появились первые кадры

солнечное затмение, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:22 Фото: pixabay
На Земле началось солнечное затмение. Об этом 17 февраля 2026 года заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

По их данным, после 15:00 (по времени Астаны) в Антарктиде на Землю упала полутень Луны – началось первое из двух солнечных затмений этого года.

"Примерно в 14:44 по Москве (в 16:44) Луна полностью соединится с Солнцем и образует на небе огненное кольцо, которое смогут увидеть максимум несколько десятков человек на Земле. Одно из них – российская антарктическая станция "Мирный"... Еще одно – принадлежащая Австралии исследовательская антарктическая станция "Дейвис", в которой кольца не будет, но все равно фаза будет почти максимальной", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале лаборатории.

Фото: Telegram/lpixras

Фото: Telegram/lpixras

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили о странном поведении Солнца.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 16:22
Первое солнечное затмение года: 17 февраля земляне увидят огненное кольцо в небе

О том, почему кольцевое солнечное затмение в феврале 2026-го увидят лишь несколько человек, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
