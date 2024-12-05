Настоящее лицо Санта-Клауса воспроизвели ученые

Впервые за 1700 лет, благодаря работе ученых, люди смогут увидеть, каким было лицо Санта-Клауса, сообщает Zakon.kz.

Прообразом Санта-Клауса был Николай Мирликийский, или Николай Чудотворец, ранний христианский святой, чьей репутацией дарителя подарков был вдохновлен голландский народный персонаж Синтерклаас, который позже стал Санта-Клаусом. Этот мифический персонаж затем слился с английским Дедом Морозом – часто связанным с пиршествами и играми, а не с подарками – и создал персонажа, которого дети обожают сегодня, пишет Mirror.

Однако ни одно изображение человека, стоящего за этим мифом, не сохранилось из его жизни. Большинство изображений "Старого Святого Ника" датируются столетиями после его смерти в 343 году нашей эры. Теперь его живое лицо можно увидеть впервые со времен поздней Римской империи, после того как эксперты судебно-медицинским путем восстановили его черты, используя его череп.

Ведущий автор нового исследования Цицеро Мораес сказал, что это было одновременно сильное и с мягкими чертами лицо. По его словам, оно очень похоже на описанное в поэме 1823 года "Визит Святого Николая", широко известной как "Это была ночь перед Рождеством".

Для воссоздания лица Мораес и его команда использовали данные, собранные в 1950-х годах Луиджи Мартино.

"Сначала мы реконструировали череп в 3D, используя эти данные. Затем мы проследили профиль лица с помощью статистических проекций. Мы дополнили это методом анатомической деформации, при котором томография головы живого человека корректируется таким образом, чтобы череп виртуального донора соответствовал черепу святого. Окончательное лицо представляет собой интерполяцию всей этой информации, направленную на достижение анатомической и статистической согласованности", – рассказал Мораес.

Результатом стали два набора изображений: одно объективное в оттенках серого, а другое более художественное – с добавлением таких черт, как борода и одежда, вдохновленное иконографией Святого Николая.

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