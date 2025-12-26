Санта-Клаус убивал людей и украшал участки клумбами с телами

Канадец Брюс Макартур работал ландшафтным дизайнером и Санта-Клаусом в гроте торгового центра. Помимо работы он убивал людей в течение семи лет, скрывая погибших в цветочных горшках ничего не подозревающих клиентов, сообщает Zakon.kz.

Серийный убийца охотился на мужчин, которым либо некуда было идти, либо которые жили вдали от друзей и семьи. Как правило, выискивал жертв в гей-квартале Торонто, пишет Mirror.

С 23 лет Макартур был женат, имел двоих детей. Но в начале 1990-х у него начались романы с мужчинами. В конце концов он признался жене в своей нетрадиционной ориентации, но пара продолжала жить вместе до 1997 года. Когда расстались, он решил переехать в Торонто.

Исчезновения людей начались в 2010 году. 40-летний иммигрант из Шри-Ланки Скандарадж Наваратнам пропал без вести после того, как его видели выходящим из бара с неизвестным мужчиной. В том же году пропал Абдулбасир Файзи, а два года спустя исчез 58-летний Маджид Кайхан.

В 2012 году полиция начала расследование под названием "Проект Хьюстон" по делу об исчезновении этих людей. Но следствие прекратили в 2014 году.

В 2015 и 2016 годах пропали еще двое мужчин. В августе 2017 года полиция начала новое расследование по этому делу после того, как в апреле пропал 44-летний Селим Эссен, студент-философ и бывший наркоман, а в июне исчез 49-летний Эндрю Кинсман.

Исчезновение Кинсмана стало поворотным моментом в этом деле. В отличие от предыдущих жертв, он имел хорошие связи в ЛГБТ-сообществе Торонто, и его отсутствие было сразу замечено, полиция взялась всерьез за расследование. И следы вывели на Макартура.

Расследование завершилось эффектным арестом 18 января 2018 года, когда служба наблюдения увидела, как Макартур приводит в свою квартиру другого мужчину. Полагая, что ему угрожает опасность, полиция приняла решение немедленно вмешаться. Войдя в квартиру, они обнаружили мужчину, прикованного наручниками к кровати Макартура, с черным мешком на голове. Макартур как раз заклеивал ему рот скотчем.

В доме Макартура обнаружили новые улики, в том числе ювелирные изделия, принадлежавшие жертвам, мешки с волосами некоторых из убитых им мужчин. Дальнейшие обыски участков, где Макартур работал ландшафтным дизайнером, привели к обнаружению расчлененных человеческих останков, спрятанных в больших садовых клумбах и в близлежащем овраге.

В январе 2019 года Макартур признал себя виновным по восьми пунктам убийства первой степени и был приговорен к пожизненному заключению.

А во Франции суд вынес приговор анестезиологу Фредерику Пешье за отравление 30 пациентов, 12 из которых скончались.