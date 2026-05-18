Наука и технологии

Сразу два астероида размером с Челябинский метеорит летят к Земле

Земля, метеоры, столкновение, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:32
Довольно редкое событие – пролет в непосредственных окрестностях Земли сразу двух крупных астероидов – произойдет сегодня, 18 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Камни с названиями 2026 JH2 и 2026 KB были, как это часто случается, открыты всего за несколько дней до сближения с планетой.

"10 и 13 мая соответственно, что лишний раз показывает, насколько внезапно из космического пространства может вынырнуть довольно крупный объект, способный причинить значительные разрушения", – отмечают специалисты.

Размеры астероидов схожи и, скорее всего, составляют около 20 метров, что делает их почти полными близнецами Челябинского метеорита, упавшего на Землю 15 февраля 2013 года и, судя по всему, являющегося самым крупным небесным телом, столкнувшимся с планетой в XXI веке.

Камень в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита летит к Земле: прогноз столкновения

Так, камень 2026 KB, который немного меньше второго, разминется с планетой примерно на 230 тысяч км (максимальное сближение произойдет сегодня в 20:15 по времени Астаны). Второй же, несколько более крупный астероид 2026 JH2, пройдет мимо Земли завтра ровно в 03:00 на расстоянии около 91 тысячи км.

Последнее, разумеется, не является рекордом, но, судя по всему, представляет собой самое близкое сближение с планетой объекта такого размера в 2026 году.

Опасности для Земли оба тела не представляют. Как известно, неопределенность движения (и вытекающие из нее риски падения на Землю) тем выше, чем дальше тело от Земли.

Второй, более близкий астероид теоретически можно увидеть с Земли в полупрофессиональные инструменты (его звездная величина составляет около +12, что достаточно для таких наблюдений).

"Тем не менее из-за очень быстрого движения тела по небу поймать астероид в объектив – непростая задача, требующая подготовки и четкого понимания, в какой момент и куда смотреть", – подытожили в лаборатории.

Жители Земли ощутят "негативное влияние" магнитной бури

Ранее ученые были встревожены гигантским образованием на Солнце.

Анастасия Московчук
