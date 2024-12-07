Ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной

Международная команда ученых из Университета Саутгемптона и Китайской академии наук установила, как в ранней Вселенной формировались гигантские эллиптические галактики, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Согласно работе, гигантские галактики, внешне напоминающие раздутые футбольные мячи, образовывались в результате столкновений дисковых галактик, происходивших от 8 до 12 миллиардов лет назад. Эти столкновения приводили к концентрации газа в центрах галактик, что вызывало активное звездообразование и рождение триллионов новых звезд.

Исследование базируется на данных крупнейшего радиотелескопа ALMA, расположенного в Чили, а также архивных проектов A3COSMOS и A3GOODSS. Ученые проанализировали более 100 галактик с активным звездообразованием, обнаружив интенсивные эпизоды образования звезд в их ядрах. Этот процесс, как отмечают исследователи, происходит в десятки раз быстрее, чем в нашей Галактике.

В дальнейшем планируется объединить полученные данные с результатами наблюдений телескопов JWST и Euclid, а также использовать информацию с Китайской космической станции. Ученые надеются, что эти исследования позволят глубже понять процессы формирования крупнейших структур во Вселенной.

Ранее астрономы поставили под сомнение теорию формирования галактик из-за "красных монстров".