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Наука и технологии

Ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной

Ученые раскрыли происхождение крупнейших галактик во Вселенной, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 00:02 Фото: pixabay
Международная команда ученых из Университета Саутгемптона и Китайской академии наук установила, как в ранней Вселенной формировались гигантские эллиптические галактики, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Согласно работе, гигантские галактики, внешне напоминающие раздутые футбольные мячи, образовывались в результате столкновений дисковых галактик, происходивших от 8 до 12 миллиардов лет назад. Эти столкновения приводили к концентрации газа в центрах галактик, что вызывало активное звездообразование и рождение триллионов новых звезд.

Исследование базируется на данных крупнейшего радиотелескопа ALMA, расположенного в Чили, а также архивных проектов A3COSMOS и A3GOODSS. Ученые проанализировали более 100 галактик с активным звездообразованием, обнаружив интенсивные эпизоды образования звезд в их ядрах. Этот процесс, как отмечают исследователи, происходит в десятки раз быстрее, чем в нашей Галактике.

В дальнейшем планируется объединить полученные данные с результатами наблюдений телескопов JWST и Euclid, а также использовать информацию с Китайской космической станции. Ученые надеются, что эти исследования позволят глубже понять процессы формирования крупнейших структур во Вселенной.

Ранее астрономы поставили под сомнение теорию формирования галактик из-за "красных монстров". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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