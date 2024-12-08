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Наука и технологии

Наука не подтверждает влияние магнитных бурь на человека

солнце, магнитные бури, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2024 09:26 Фото: picryl
К настоящему времени наука не нашла подтверждения распространенному мнению о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека, сообщает Zakon.kz.

Такое мнение в беседе с aif.ru высказал научный сотрудник отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Иван Лобода.

"Непонятно, как такое воздействие может осуществляться. В организме человека нет достаточно чувствительных рецептов, способных зафиксировать столь слабые изменения магнитного поля, составляющие не более тысячной доли от земного, и в миллионы раз меньшие, чем магнитное поле обыкновенного медицинского томографа", – объяснил эксперт.

Астроном считает, что влияние магнитных бурь на состояние человека можно объяснить особенностями психологии. По мнению ученого, людям проще переложить вину за свое плохое самочувствие на таинственные внеземные процессы, чем искать причины.

Ранее ученые рассказали, как магнитные бури влияют на жизнь людей на Земле.

Андрей Дюсупов
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