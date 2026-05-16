#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.17
547.47
6.42
Наука и технологии

Жители Земли ощутят "негативное влияние" магнитной бури

Звезда, космос, вспышки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 07:10 Фото: unsplash
Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле. Эта буря не будет сильной, но многие могут почувствовать на себе ее негативное влияние из-за того, что воздействие будет довольно продолжительным, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, уровень G1 соответствует слабой магнитной буре. Но не исключено, что в отдельные периоды магнитная буря может усилиться до уровня G2. Об этом также свидетельствуют данные meteoagent, согласно которым сегодня Кр-индекс приблизится к 6, что соответствует умеренному шторму.

Ожидается, что эта магнитная буря продлится минимум три дня, 15-17 мая, с постепенным ослаблением. Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными, что даже могут влиять на самочувствие людей.

В такие дни многие жалуются на головную боль, скачки давления, слабость, сонливость, раздражительность и проблемы со сном. Особенно чувствительными к изменениям геомагнитного поля оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической усталостью.

Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок.

Ранее мы писали о том, что Солнце снова "вспыхнуло": зафиксирован мощный выброс энергии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
солнце
09:54, 12 ноября 2025
Сильнейшая магнитная буря ударила по Земле
магнитная буря, солнце, земля
23:11, 29 сентября 2025
Магнитная буря накрыла Землю
Землю накрыли магнитные бури
09:49, 27 июня 2025
Землю накрыли магнитные бури
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шон Стрикленд
07:43, Сегодня
Джо Роган оценил победу Стрикленда над Чимаевым
Янник Синнер
07:11, Сегодня
Синнер признался, что не фанат поздних матчей
Фабио Уордли
06:50, Сегодня
Уордли заявил о реванше с Дюбуа
Александр Бублик
06:25, Сегодня
Бублик сыграет на турнире ATP 250 в Женеве
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: