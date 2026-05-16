Жители Земли ощутят "негативное влияние" магнитной бури

Магнитная буря уровня G1 происходит на Земле. Эта буря не будет сильной, но многие могут почувствовать на себе ее негативное влияние из-за того, что воздействие будет довольно продолжительным, сообщает Zakon.kz.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, уровень G1 соответствует слабой магнитной буре. Но не исключено, что в отдельные периоды магнитная буря может усилиться до уровня G2. Об этом также свидетельствуют данные meteoagent , согласно которым сегодня Кр-индекс приблизится к 6, что соответствует умеренному шторму.

Ожидается, что эта магнитная буря продлится минимум три дня, 15-17 мая, с постепенным ослаблением. Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными, что даже могут влиять на самочувствие людей.

В такие дни многие жалуются на головную боль, скачки давления, слабость, сонливость, раздражительность и проблемы со сном. Особенно чувствительными к изменениям геомагнитного поля оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической усталостью.

Чтобы свести негативные последствия бури к минимуму, придерживайтесь правил здорового образа жизни. В такие дни стоит избегать стрессов и сильных нагрузок.

