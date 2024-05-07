Как магнитные бури в 2024 году повлияют на жизнь на Земле, рассказал ученый

В 2024 году на Земле ожидается несколько волн магнитных бурь, такая обстановка будет сохраняться примерно два года, однако это не создает угрозы для людей, сообщает Zakon.kz.

Вспышки станут ярче только в период с 10 по 15 мая и будут наблюдаться до июня, рассказал "Москве 24" доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

"Ничего страшного в этом нет. Мы уже давно живем вместе с Солнцем, и такие периоды повторяются все время, каждые 11 лет", – объяснил эксперт.

Эти бури могут повлиять на технику, вызвав сбои в работе навигационных систем или временное отключение электроэнергии в отдельных местах. Люди, чувствительные к магнитным полям, могут испытывать некоторые неприятные ощущения, такие как головокружение и слабость, но это касается в основном людей с уже существующими проблемами здоровья.

Однако для большинства населения это не будет иметь существенного воздействия, и необходимость принимать какие-либо дополнительные меры не возникает.

Ученые Института космических исследований предупредили, что в мае и июне солнечная активность достигнет пика.

