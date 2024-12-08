Британские ученые создали почти вечную батарейку

В Британии заявили, что создали почти вечную батарейку. Она способна работать несколько тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

По информации портала The Engineer, авторами прорыва стали сотрудники Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA). Они разработали первую в мире батарею, способную поддерживать энергию в течение тысяч лет.

"Это так называемая алмазная батарея, которая использует радиоактивный изотоп углерода-14 для выработки электроэнергии в результате радиоактивного распада. По данным группы исследователей, разработка потенциально может питать устройства с низкой мощностью практически бесконечно", – говорится в публикации.

Использовать такие батареи можно будет в области медицины (в кардиостимуляторах и глазных имплантах), а также в устройствах, которые применяют для работы в экстремальных условиях, например, в космосе.

"Никто и никогда не делал такого прежде раньше. Мы сможем предложить технологию, с которой вы забудете о замене батарей, ведь такая, по человеческим меркам точно, прослужит вечно", – поделился профессор Бристольского университета Том Скотт.

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