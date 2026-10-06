Психотерапевт развеяла миф о "социальной батарейке" и назвала реальные причины усталости

Психотерапевт Даниэль Фрейк призвала не списывать усталость после общения на якобы разрядившуюся "социальную батарейку", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, за нежеланием продолжать общение могут стоять совершенно другие причины. Об этом специалист рассказала изданию Metro.

"Идея, что у человека есть некий измеримый резерв, который истощается при общении и пополняется, когда мы остаемся одни, не отражает того, что происходит на самом деле. То, что выглядит как "севшая батарейка", может быть сенсорной перегрузкой, тревогой, эмоциональным истощением или просто усталостью", – объяснила психотерапевт.

Фрейк отметила, что привычка объяснять усталость от встреч и мероприятий "социальной батарейкой" может иметь неожиданные последствия. Человек рискует начать сознательно сокращать общение, хотя настоящая причина плохого самочувствия может заключаться совсем в другом.

Врач посоветовала вместо этого обратить внимание на то, что именно вызывает усталость, и определить, какие условия действительно помогают восстановить силы.

"Способы, восстанавливающие одного человека, могут ничего не дать другому", – добавила доктор.

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