Очаг землетрясения в Калифорнии породил 40 мощных толчков за столетие

Источник калифорнийского землетрясения породил 40 мощных толчков за столетие. Очаг находился внутри так называемой разломной зоны Мендосино, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Геологического общества Америки, зафиксированное в ночь на 6 декабря 2024 года мощное землетрясение у берегов Калифорнии возникло в точке соединения трех литосферных плит. За последнее столетие там возникло сразу четыре десятка очень сильных подземных толчков, обладавших магнитудой в шесть значений и выше по международной шкале MMS.

"Недавнее землетрясение произошло в окрестностях так называемого "тройника Мендосино" – области дна, где сталкиваются три литосферных плиты – североамериканская, тихоокеанская и плита Горда. Мощные землетрясения – обыденность для данного региона литосферы – боковое движение тихоокеанской плиты и плиты Горда ведет к сжатию и деформации последней", – говорится в сообщении.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения в Калифорнии находился в 56 км к юго-западу от города Фортуна, где проживают 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.