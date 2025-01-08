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Мир

Последствия мощного землетрясения в Тибете ощутили жители соседних стран

Последствия мощного землетрясения в Тибете ощутили жители соседних стран , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 08:35 Фото: pixabay
Подземные толчки мощного землетрясения в Тибете ощутили соседи Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", в Катманду (столице Непала) люди в страхе покидали свои дома, чтобы укрыться в более безопасных местах.

Очевидцы рассказали, что во время землетрясения тряслась мебель, а окна в высотках дрожали.

Расстояние между Непалом и Тибетом составляет примерно 640 км. За основным толчком последовала серия афтершоков. Последствия стихии ощутили также жители Бутана и Индии.

Ранее стало известно, что число погибших в результате мощного землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 126 человек, 188 пострадали.

Землетрясение недалеко от города Шигадзе – в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом – было зафиксировано 7 января 2025 года в 9:05 по местному времени (6:05 по времени Астаны). Со слов очевидцев, сильные толчки ощущались в Бихаре, Ассаме и Западной Бенгалии. Жители в панике выбегали из домов.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8 балла.

Си Цзиньпин приказал начать масштабные спасательные работы.

Аксинья Титова
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