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Наука и технологии

За полвека популяция акул сократилась вдвое – исследование

За полвека популяции акул и скатов сократились вдвое, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 08:54 Фото: pixabay
Акулы считаются свирепыми и неуязвимыми хищниками. На самом деле они находятся в опасности из-за деятельности человека. Новая статья в Science пролила свет на скорость их исчезновения, сообщает Zakon.kz.

В новой статье, опубликованной ведущим научным журналом Science, дана оценка динамики численности хрящевых за последние 50 лет. Начиная с 1970-х годов их вылов нарастал и достиг максимума в 1980-х. Затем объем добываемых рыб пошел на спад, несмотря на удвоенные усилия рыбаков.

Потенциал акул к самовоспроизведению тогда был подорван. Эти виды потеряли около половины от всей популяции.

Вначале эта тенденция затронула реки, эстуарии и другие прибрежные акватории, а затем распространилась на открытый океан и его глубины.

По словам авторов исследования, главные виновники этого – страны со слабой экономикой, низкой эффективностью промысла и большим населением прибрежных областей.

Ранее ученые раскрыли многолетнюю тайну рыжих котов.

Аксинья Титова
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