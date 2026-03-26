Ученые поставили под сомнение существование акул как таковых

Анализ ДНК акул внес существенные коррективы в наше понимание этих острозубых хищников. Благодаря новому исследованию Йельского университета, стоит переосмыслить само понятие "акулы".

Как пишет Science Focus, эволюционные биологи сравнивали ДНК разных акул друг с другом, а также с похожими, но не являющимися акулами видами, такими как скаты, хвостоколы и химеры.

Они обнаружили, что акулы не обязательно являются ближайшими родственниками друг друга, что ставит под сомнение саму концепцию акул как биологической категории.

"Наше исследование ставит под сомнение идею о том, что у всех акул, за исключением скатов и хвостоколов, есть общий предок", – заявил автор исследования Чейз Браунштейн.

Это утверждение можно толковать двояко: либо акулы не являются естественной группой, поскольку не имеют исключительно общего происхождения, либо скаты и хвостоколы – это просто другой вид акул.

В общей сложности ученые проанализировали генетические данные 48 различных видов, изучив их полные геномы.

Однако другие участки ДНК указывали на обратное – некоторые виды акул (например, плащеносные и коровьи акулы) могут быть более тесно связаны со скатами, чем другие виды акул.

Таким образом, эти странные акулы вполне могут быть дальними родственниками остального мира акул, отделившись от генетического дерева гораздо раньше в своей эволюционной истории.

Но если акулы представляют собой отдельную группу, биологи могли бы использовать их генетические данные, чтобы оценить, когда они впервые появились в эволюционном плане.

