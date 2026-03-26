#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
481.83
556.8
5.85
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Ученые поставили под сомнение существование акул как таковых

Морские обитатели, вода, охота, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 04:59 Фото: pixabay
Анализ ДНК акул внес существенные коррективы в наше понимание этих острозубых хищников. Благодаря новому исследованию Йельского университета, стоит переосмыслить само понятие "акулы", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Science Focus, эволюционные биологи сравнивали ДНК разных акул друг с другом, а также с похожими, но не являющимися акулами видами, такими как скаты, хвостоколы и химеры.

Они обнаружили, что акулы не обязательно являются ближайшими родственниками друг друга, что ставит под сомнение саму концепцию акул как биологической категории.

"Наше исследование ставит под сомнение идею о том, что у всех акул, за исключением скатов и хвостоколов, есть общий предок", – заявил автор исследования Чейз Браунштейн.

Это утверждение можно толковать двояко: либо акулы не являются естественной группой, поскольку не имеют исключительно общего происхождения, либо скаты и хвостоколы – это просто другой вид акул.

В общей сложности ученые проанализировали генетические данные 48 различных видов, изучив их полные геномы.

Однако другие участки ДНК указывали на обратное – некоторые виды акул (например, плащеносные и коровьи акулы) могут быть более тесно связаны со скатами, чем другие виды акул.

Таким образом, эти странные акулы вполне могут быть дальними родственниками остального мира акул, отделившись от генетического дерева гораздо раньше в своей эволюционной истории.

Но если акулы представляют собой отдельную группу, биологи могли бы использовать их генетические данные, чтобы оценить, когда они впервые появились в эволюционном плане.

Ранее 15-метровое существо на глубине 6000 метров удивило ученых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: