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Большие белые акулы реже атакуют доски для серфинга с ярким светом – исследование

Большие белые акулы реже атакуют доски для серфинга с ярким светом, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 07:37 Фото: pixabay
Освещение доски для серфинга ярким светом звучит как открытое приглашение для больших белых акул, но исследование, опубликованное австралийскими учеными, показало, что на самом деле это может предотвратить нападения, сообщает Zakon.kz.

Биолог Лора Райан рассказала, что хищник часто нападает на свою жертву снизу, иногда принимая силуэт серфера за очертания тюленя.

Райан и ее коллеги-исследователи доказали, что доски в форме тюленей, украшенные яркими горизонтальными огнями, с меньшей вероятностью подвергаются нападению больших белых акул.

По-видимому, это произошло из-за того, что свет искажает силуэт на поверхности океана, делая его менее аппетитным.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проводилось в водах залива Моссел в Южной Африке, популярном месте кормления большой белой акулы.

Приманки в форме тюленей были снабжены различными конфигурациями светодиодных фонарей и буксировались за лодкой, чтобы посмотреть, какая из них привлечет наибольшее внимание.

Исследование показало, что более яркий свет лучше отпугивает акул, тогда как вертикальный свет менее эффективен, чем горизонтальный.

Ранее сообщалось, что в Швеции тестируют новый препарат для лечения рака.

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