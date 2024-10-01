Код долголетия: как дожить до 100, рассказали врачи
Как 30 сентября проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более.
"Лидерство" же принадлежит жительнице Улытауской области – женщина отпраздновала 114 дней рождения. Как ей это удалось, в распространенном в понедельник сообщении не уточняется.
Однако врачи поделились с редакцией некоторыми общими рекомендациями, которые будут полезны тем, кто хочет понянчить правнуков, а то и праправнуков.
Тихий убийца
У врага длинной, наполненной яркими моментами жизни – много личин. Впрочем, как правило, преждевременная смертность – что у нас, что в мире в целом – обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями.
По словам кардиолога высшей категории, профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, консультанта Городского кардиологического центра Алматы Шолпан Жангеловой, повышенный холестерин и повышенное артериальное давление являются причинами высокой смертности от всех заболеваний, в том числе и от сердечно-сосудистых.
"Спросите у своего врача, какой должен быть у вас холестерин, липопротеиды низкой плотности и артериальное давление. Потому что эти целевые уровни у каждого человека разные и зависят от вашего возраста, здоровья, сочетания болезней. Американский кардиолог Браунвальд в своем докладе на конгрессе кардиологов привел факты, что если держать свой холестерин на целевом уровне, можно прожить до 100 лет при нынешнем уровне развития медицины. Дети, рожденные в 2000 году, уже имеют все шансы дожить до 100 лет!" – считает доктор.
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова отмечает, что особое внимание стоит уделять также здоровью головного мозга. Ведь связанные с ним недуги способны не только серьезно ухудшить качество жизни, но и вовсе отнять ее.
"Наконец, болезнь Альцгеймера тоже имеет 7% своего веса в том, что сокращает жизнь", – говорит Жолдасова.
Генетическая лотерея
Обе собеседницы признали влияние генетики на возможность дожить до почтенных седин. На совести дурной наследственности, например, может быть ранняя деменция, которая в редких, но все же описанных специалистами случаях начинается с 40, а то и 30 лет.
Так что нелишним будет изучить свое семейное древо на предмет перенесенных предками хворей и наличия среди них долгожителей.
Вместе с тем благодаря уже упомянутым достижениям современной медицины мы перестали быть заложниками генетики, которую, ясное дело, себе не выбирали.
"Да, предрасположенности к заболеваниям могут быть. Но в последнее время получило развитие новое направление – эпигенетика, согласно которой наш образ жизни, нездоровые привычки, мышление, перенесенные инфекционные заболевания формируют развитие заболеваний. А значит, имея такую информацию, мы можем управлять своим заболеванием и препятствовать его развитию", – успокоила Шолпан Жангелова.
Месть природы
К экологической составляющей длины нашего земного пути врачи присматриваются давно. Потому что внешний мир неизбежно влияет на внутренний, в большинстве случаев – тлетворно. Ведь мало кто может похвастаться проживанием на альпийском лугу.
Загрязненный воздух постепенно отравляет, провоцирует недуги дыхательной системы, аллергии, повышает риски образования тромбов, а значит, сокращает отмеренные годы.
"Важное значение в жизни общества и государства имеет сохранение и улучшение экологии. Не может живой организм нормально развиваться и функционировать в плохой экологии", – уверена кардиолог.
Такое разное одиночество
Некоторые исследования пришли к любопытным результатам: мужчины живут дольше в браке, а женщины – вне его. Выходит, несмотря на обожаемые сильным полом шуточки про одиноких кошатниц и коварных дам, заманивающих наивных джентльменов в ЗАГС, пресловутый институт семьи куда полезнее как раз авторам анекдотов, чем их героиням?
Не все так однозначно. Во-первых, случаются, как сейчас говорят, "токсичные" союзы, а они на то и токсичные, чтоб "сводить в могилу". Во-вторых, не чувствовать себя одиноким можно и без кольца на пальце – в кругу родных и друзей. В-третьих, коты, равно как и другие представители "квартирной фауны", способствуют увеличению продолжительности жизни хозяев, поскольку дарят положительные эмоции.
Вдобавок женщины, "играя сольную партию", не забывают беречь себя. В отличие от мужчин.
"Для женщины очень важен комфорт, спокойствие, для мужчины – забота. Проблемы со здоровьем в браке отслеживают жены, они и заставляют мужей вовремя посещать врача, принимать лекарства, придерживаться здорового образа жизни", – поделилась личными наблюдениями Жибек Жолдасова.
Но уточнила: в странах, где семью считают главной ценностью, старики долго остаются в ясном уме, поскольку обладают большим количеством социальных связей и необходимостью постоянно коммуницировать с разными поколениями.
Шолпан Жангелова считает ненормальным и губительным – для представителей обоих полов – именно тотальное одиночество. Когда нет ни приятелей, ни родственников, ни коллег, ни домашних питомцев.
Секреты долголетия
И психотерапевт, и кардиолог высказались в пользу следования постулатам ЗОЖ – так вы точно добавите энное количество лет в "копилку" своей жизни.
- Придерживайтесь диеты. В идеале, конечно – средиземноморской, с изобилием морепродуктов, овощей и фруктов. В реальности – хотя бы ограничьте количество соленого, сладкого и жирного в своем рационе, не "налегайте" на красное мясо.
- Откажитесь от газировки и энергетиков – лучше перейти на воду, натуральные соки, компоты и чай. Кофе – можно, но в меру.
- Включите в свою рутину регулярные физические нагрузки. Не обязательно ставить рекорды – начать можно с длительных пеших прогулок, подъема на свой этаж по лестнице, а не в кабине лифта, зарядки после "сидения" за компьютером.
- Старайтесь следить за весом. Проверьте свой индекс массы тела (соответствие массы росту), сайты, позволяющие это сделать, легко отыскиваются в интернете.
- Высыпайтесь.
- Попробуйте оставить в прошлом вредные привычки. Не злоупотребляйте алкоголем.
- Научитесь справляться со стрессом, не впадайте в уныние.
- И главное. Не ленитесь заботиться о своем здоровье, следить за "хроникой", если таковая имеется, вовремя наведываться к специалистам.