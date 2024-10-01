Код долголетия: как дожить до 100, рассказали врачи

На днях стало известно, сколько лет самой пожилой казахстанке. Конечно, такие истории не могут не вдохновлять соотечественников. Ко Дню пожилых людей Zakon.kz подготовил материал, в котором медики поделились секретами долголетия.

Как 30 сентября проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения, в Казахстане насчитывается 423 гражданина в возрасте 100 лет и более.

"Лидерство" же принадлежит жительнице Улытауской области – женщина отпраздновала 114 дней рождения. Как ей это удалось, в распространенном в понедельник сообщении не уточняется.

Однако врачи поделились с редакцией некоторыми общими рекомендациями, которые будут полезны тем, кто хочет понянчить правнуков, а то и праправнуков.

Тихий убийца

У врага длинной, наполненной яркими моментами жизни – много личин. Впрочем, как правило, преждевременная смертность – что у нас, что в мире в целом – обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам кардиолога высшей категории, профессора кафедры внутренних болезней КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, консультанта Городского кардиологического центра Алматы Шолпан Жангеловой, повышенный холестерин и повышенное артериальное давление являются причинами высокой смертности от всех заболеваний, в том числе и от сердечно-сосудистых.

"Спросите у своего врача, какой должен быть у вас холестерин, липопротеиды низкой плотности и артериальное давление. Потому что эти целевые уровни у каждого человека разные и зависят от вашего возраста, здоровья, сочетания болезней. Американский кардиолог Браунвальд в своем докладе на конгрессе кардиологов привел факты, что если держать свой холестерин на целевом уровне, можно прожить до 100 лет при нынешнем уровне развития медицины. Дети, рожденные в 2000 году, уже имеют все шансы дожить до 100 лет!" – считает доктор.

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Жибек Жолдасова отмечает, что особое внимание стоит уделять также здоровью головного мозга. Ведь связанные с ним недуги способны не только серьезно ухудшить качество жизни, но и вовсе отнять ее.

"Наконец, болезнь Альцгеймера тоже имеет 7% своего веса в том, что сокращает жизнь", – говорит Жолдасова.

Генетическая лотерея

Обе собеседницы признали влияние генетики на возможность дожить до почтенных седин. На совести дурной наследственности, например, может быть ранняя деменция, которая в редких, но все же описанных специалистами случаях начинается с 40, а то и 30 лет.

Так что нелишним будет изучить свое семейное древо на предмет перенесенных предками хворей и наличия среди них долгожителей.

Вместе с тем благодаря уже упомянутым достижениям современной медицины мы перестали быть заложниками генетики, которую, ясное дело, себе не выбирали.

"Да, предрасположенности к заболеваниям могут быть. Но в последнее время получило развитие новое направление – эпигенетика, согласно которой наш образ жизни, нездоровые привычки, мышление, перенесенные инфекционные заболевания формируют развитие заболеваний. А значит, имея такую информацию, мы можем управлять своим заболеванием и препятствовать его развитию", – успокоила Шолпан Жангелова.

Месть природы

К экологической составляющей длины нашего земного пути врачи присматриваются давно. Потому что внешний мир неизбежно влияет на внутренний, в большинстве случаев – тлетворно. Ведь мало кто может похвастаться проживанием на альпийском лугу.

Загрязненный воздух постепенно отравляет, провоцирует недуги дыхательной системы, аллергии, повышает риски образования тромбов, а значит, сокращает отмеренные годы.

"Важное значение в жизни общества и государства имеет сохранение и улучшение экологии. Не может живой организм нормально развиваться и функционировать в плохой экологии", – уверена кардиолог.

Такое разное одиночество

Некоторые исследования пришли к любопытным результатам: мужчины живут дольше в браке, а женщины – вне его. Выходит, несмотря на обожаемые сильным полом шуточки про одиноких кошатниц и коварных дам, заманивающих наивных джентльменов в ЗАГС, пресловутый институт семьи куда полезнее как раз авторам анекдотов, чем их героиням?

Не все так однозначно. Во-первых, случаются, как сейчас говорят, "токсичные" союзы, а они на то и токсичные, чтоб "сводить в могилу". Во-вторых, не чувствовать себя одиноким можно и без кольца на пальце – в кругу родных и друзей. В-третьих, коты, равно как и другие представители "квартирной фауны", способствуют увеличению продолжительности жизни хозяев, поскольку дарят положительные эмоции.

Вдобавок женщины, "играя сольную партию", не забывают беречь себя. В отличие от мужчин.

"Для женщины очень важен комфорт, спокойствие, для мужчины – забота. Проблемы со здоровьем в браке отслеживают жены, они и заставляют мужей вовремя посещать врача, принимать лекарства, придерживаться здорового образа жизни", – поделилась личными наблюдениями Жибек Жолдасова.

Но уточнила: в странах, где семью считают главной ценностью, старики долго остаются в ясном уме, поскольку обладают большим количеством социальных связей и необходимостью постоянно коммуницировать с разными поколениями.

Шолпан Жангелова считает ненормальным и губительным – для представителей обоих полов – именно тотальное одиночество. Когда нет ни приятелей, ни родственников, ни коллег, ни домашних питомцев.

Секреты долголетия

И психотерапевт, и кардиолог высказались в пользу следования постулатам ЗОЖ – так вы точно добавите энное количество лет в "копилку" своей жизни.