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Наука и технологии

Японские компании собрались добывать полезные ископаемые на Луне

Японские компании собрались добывать полезные ископаемые на Луне, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 05:19 Фото: pixabay
Добыча полезных ископаемых в космосе стала ближе к реальности. Японская компания по исследованию Луны ispace и геологоразведочная фирма Magna Petra договорились о сотрудничестве с целью добычи ресурсов на спутнике Земли, сообщает Zakon.kz.

Согласно совместному заявлению компаний, Magna Petra планирует извлечь "коммерческие объемы" изотопа гелия – гелия-3 (He-3) – из лунного реголита и доставить его на Землю. Он может быть использован в качестве рабочего газа в детекторах частиц и ядерных реакциях для изучения элементарных частиц, физических свойств материи и процессов в космосе.

Соглашение заключили, пока ispace готовится к запуску своей второй лунной миссии. Если все пойдет по плану, будущий модуль Resilience компании ispace доставит микроровер Tenacious на поверхность Луны, чтобы продемонстрировать его способность бурить лунный ландшафт и собирать образцы реголита. Этот запуск запланирован на 2025 год.

В Magna Petra утверждают, что подобная демонстрация технологий позволит компании быстро получить и доставить большие объемы гелия-3 на Землю.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" обсудит с новой администрацией NASA будущее МКС.

Аксинья Титова
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