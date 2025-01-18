В США заявили о формирующемся лунном рынке

Сейчас в области коммерческих лунных аппаратов формируется новый рынок. Об этом рассказал глава американского подразделения японской компании ispace Рон Гаран, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание ArsTechnica, бывший астронавт НАСА прокомментировал недавний запуск на ракете Falcon 9 сразу двух лунных посадочных модулей.

"Я думаю, тот факт, что у нас впервые в истории есть два лунных модуля на одной ракете, весьма существенен", – сказал руководитель.

По его словам, инвесторам необходимо увидеть больше успехов в области коммерческих лунных аппаратов, чтобы в полной мере реализовать потенциал рынка.

"Этот рынок сейчас только зарождается. Он очень, очень незрелый. И одна из причин этого заключается в том, что компаниям, которые рассматривают возможность инвестирования в оборудование, эксперименты и прочее, очень сложно разместиться на поверхности Луны и на орбите вокруг нее", – добавил Гаран.

Он резюмировал, что успех каждой миссии будет укреплять уверенность инвесторов в формирующемся рынке.

Ранее Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой исчезновения.