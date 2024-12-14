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Наука и технологии

Как память донора "передается" после пересадки сердца – исследование

Как память донора передается после пересадки сердца, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 04:21 Фото: pixabay
Некоторые люди, получившие донорское сердце, после операции отмечали неожиданные изменения в своем характере или привычках, и даже появление необычных воспоминаний. Группа исследователей проверила эту теорию на достоверность, сообщает Zakon.kz.

В статье, вышедшей в журнале Cureus, медики из нескольких вузов Саудовской Аравии отстаивают такую возможность. Для того, чтобы проверить эту теорию, они изучили опыт своих пациентов.

Пациенты после трансплантаций описывали смену или появление новых предпочтений в еде, музыке, интересах и сексуальных отношениях. Например, одна женщина полюбила куриные наггетсы, которые раньше не ела, получив сердце человека, предпочитавшего это блюдо.

Некоторые сообщали о снах, соответствующих личности донора либо обстоятельствам его гибели. Эти и другие случаи ранее приводили в научной работе, опубликованной в 2002 году в Journal of Near-Death Studies ("Журнал исследований об околосмертных переживаниях").

"Появляющиеся свидетельства говорят о том, что при пересадке сердца реципиенту могут передаваться личностные особенности и воспоминания донора, что бросает вызов традиционным представлениям о памяти и человеческой идентичности", – пишут авторы нового обзора.

Среди гипотез, объясняющих такую возможность, исследователи упомянули концепцию клеточной памяти, теорию переноса воспоминаний с помощью молекул белка или РНК и ряд других спорных с научной точки зрения идей.

Согласно современным представлениям память хранится только в нейронах головного мозга. Кроме того, многие эксперты ранее отмечали, что случаи, подобные описанным, могут быть совпадением либо психологической реакцией пациента после серьезной операции и близости смерти.

Исследователи из Университета Макгилла (Канада) выяснили, что изменения в аппетите и отношении к еде могут быть связаны с приемом иммунодепрессантов, которые назначают пациентам с пересаженными органами. К тому же, некоторые реципиенты еще до операции переживают по поводу изменений в личности и характере после трансплантации, что может способствовать таким метаморфозам.

Ранее врач назвала привычку, повышающую уровень IQ у детей.

Аксинья Титова
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