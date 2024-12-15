Следы возможной жизни на Марсе исчезли под воздействием радиации – исследование

На Красной планете находят все больше мест, в которых могли сохраниться органические следы древней жизни. Вот только авторы нового исследования считают, что потенциальные признаки жизни разрушаются под действием космической радиации, сообщает Zakon.kz.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astrobiology, заключили, что продолжительное воздействие космических лучей – высокоэнергетических частиц, проникающих в глубины марсианского грунта, – могло привести к ускоренному разрушению органических молекул.

Более того, соленая среда, которую нередко рассматривают как перспективную для сохранения признаков жизни, эти процессы ускоряет.

Стоит учитывать, что горные породы и почвы на Земле защищены от воздействия космической радиации атмосферой и магнитным полем, а Красная планета существует без их покровительства примерно четыре млрд лет (марсианская атмосфера в 160 раз менее плотная, чем на Земле).

Исследовательская группа под руководством Анайс Руссель (Anais Roussel) из Джорджтаунского университета (США) обнаружила, что такие липидные биомаркеры, как гопаны, стераны, алканы и жирные кислоты, могут распадаться гораздо быстрее, чем считалось ранее.

В частности, липидные сигнатуры разрушались в 6-20 раз быстрее, чем аминокислоты, а при добавлении солей скорость их распада возрастала еще в несколько раз. Это значит, что даже если на Марсе когда-то и существовала жизнь (особенно в участках богатого солями марсианского грунта), то большая часть ее следов в поверхностных породах, вероятно, уничтожена задолго до попыток их обнаружить.

Ранее стало известно, что мощная гамма-вспышка образовалась после выброса черной дыры в центре галактики M87.

