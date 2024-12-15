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Наука и технологии

Какой продукт богат растительным белком и способен конкурировать с мясом

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 23:31 Фото: pixabay
Специалисты Стэнфордского центра профилактических исследований в США заявили, что фасоль, горох и чечевица являются оптимальными по содержанию и качеству белка продуктами, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, фасоль и родственные ей чечевица и горох могут конкурировать с мясом по ценности усвояемого белка. Кроме того, бобовые, в отличие от продуктов животного происхождения, не содержат насыщенных жиров, которые в избытке повышают риск ожирения, повышения уровня холестерина и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как уточняется, бобовые также содержат клетчатку – необходимые для здоровья кишечника волокна, и полезные микроэлементы – железо, магний, медь, фолиевую кислоту и другие необходимые вещества. По мнению ученых, эти свойства можно считать основой для долголетия и здорового питания.

Издание отмечает, что фасоль как источник белка производить намного менее затратно, чем мясо. Исследования показывают, что отказ от мясных продуктов в пользу бобов может сократить выбросы углекислого газа, который представляет опасность для планеты.

По словам ученых, углекислый газ усиливает парниковый эффект. Солнечные лучи нагревают поверхность Земли, а молекулы углекислого газа задерживают тепло, не позволяя ему уходить в космос.

Ранее сообщалось, чем опасно употребление сырого молока.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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