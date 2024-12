Планетологи объяснили "неуловимость" воды на Марсе

В том, что миллиарды лет назад на Марсе были реки, озера, моря и целые океаны, нет сомнений. Куда именно девалась марсианская гидросфера – отдельный вопрос. Ученые попытались на него ответить, сообщает Zakon.kz.

Недавно все эти факты и предположения обобщили исследователи из Университета Арканзаса и Института Луны и планет в Хьюстоне (США). Свои выводы они изложили в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, и выводы эти оказались не слишком обнадеживающими.

Красная планета до сих пор сохраняет немалые объемы водяного льда не только в полярных шапках: спутниковые приборы обнаружили, что он скрывается в более низких и даже в средних широтах под слоем реголита.

В 2008 году посадочный аппарат "Феникс" сделал на поверхности Марса небольшую траншею, и в ней под рыжим грунтом виднелось что-то белое. Когда спустя четыре дня это белое частично исчезло, в NASA официально заявили: это водяной лед, который сублимирует – сразу переходит в газообразное состояние.

К сожалению, чтобы вода на поверхности Марса могла находиться именно в состоянии жидкости, Красной планете нужно более высокое атмосферное давление.

Марсианская вода, по мнению исследователей, должна на самом деле представлять собой едкий рассол – очень концентрированный раствор солей. Как известно, соль служит "антифризом": с ней вода более устойчива к холоду и не замерзает порой даже при сильном морозе.

В случае Марса идеальной разновидностью солей для "приготовления" такой незамерзающей жидкости считают перхлораты – соли и сложные эфиры хлорной кислоты. С ними вода не будет замерзать и при минус 75 градусах Цельсия, а на Марсе средняя температура – минус 58, бывает и около плюс 20.

Ученые считают, что перхлоратов во льдах на Марсе крайне мало.

