#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Наука и технологии

Планетологи объяснили "неуловимость" воды на Марсе

Планетологи объяснили &quot;неуловимость&quot; воды на Марсе , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 08:40 Фото: pixabay
В том, что миллиарды лет назад на Марсе были реки, озера, моря и целые океаны, нет сомнений. Куда именно девалась марсианская гидросфера – отдельный вопрос. Ученые попытались на него ответить, сообщает Zakon.kz.

Недавно все эти факты и предположения обобщили исследователи из Университета Арканзаса и Института Луны и планет в Хьюстоне (США). Свои выводы они изложили в статье для журнала Proceedings of the National Academy of Sciences, и выводы эти оказались не слишком обнадеживающими.

Красная планета до сих пор сохраняет немалые объемы водяного льда не только в полярных шапках: спутниковые приборы обнаружили, что он скрывается в более низких и даже в средних широтах под слоем реголита.

В 2008 году посадочный аппарат "Феникс" сделал на поверхности Марса небольшую траншею, и в ней под рыжим грунтом виднелось что-то белое. Когда спустя четыре дня это белое частично исчезло, в NASA официально заявили: это водяной лед, который сублимирует – сразу переходит в газообразное состояние.

К сожалению, чтобы вода на поверхности Марса могла находиться именно в состоянии жидкости, Красной планете нужно более высокое атмосферное давление.

Марсианская вода, по мнению исследователей, должна на самом деле представлять собой едкий рассол – очень концентрированный раствор солей. Как известно, соль служит "антифризом": с ней вода более устойчива к холоду и не замерзает порой даже при сильном морозе.

В случае Марса идеальной разновидностью солей для "приготовления" такой незамерзающей жидкости считают перхлораты – соли и сложные эфиры хлорной кислоты. С ними вода не будет замерзать и при минус 75 градусах Цельсия, а на Марсе средняя температура – минус 58, бывает и около плюс 20.

Ученые считают, что перхлоратов во льдах на Марсе крайне мало.

Ранее ученые раскрыли возраст колец Сатурна.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Ученые раскрыли возраст колец Сатурна – исследование
Наука и технологии
06:59, Сегодня
Ученые раскрыли возраст колец Сатурна – исследование
Вблизи черной дыры обнаружили уникальный объект
Наука и технологии
04:20, 19 декабря 2024
Вблизи черной дыры обнаружили уникальный объект
Древние останки пролили свет на происхождение сифилиса – исследование
Наука и технологии
03:20, 19 декабря 2024
Древние останки пролили свет на происхождение сифилиса – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: