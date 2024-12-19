Ученые раскрыли возраст колец Сатурна – исследование

Специалисты Института науки Токио (Япония) оспорили признанный учеными возраст колец Сатурна. Они оказались на миллиарды лет старше, чем считалось раньше, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовали в журнале Nature Geoscience.

Автор научной работы планетолог Рюки Хедо с помощью компьютера смоделировал столкновения микрометеоритов с кольцами, которые произошли на скорости 108 тыс. км в час. При столкновении температура колец поднималась до 9,7 тыс градусов, что приводило к испарению микрометеоритов. Ученые проследили, что происходило с этим газом потом, и выяснили, что он не "загрязняет" кольца.

Прежде ученые полагались на следы метеоритных бомбардировок в определении возраста колец планеты. В том числе в 2004 году космический аппарат НАСА "Кассини" раскрыл, что кольца Сатурна являются относительно "чистыми", из-за чего ученые предположили, что их возраст может составлять 100-400 млн лет, тогда как сам Сатурн образовался более 4,5 млрд лет назад.

Хедо пришел к выводу, что кольца Сатурна имеют возраст 4–4,5 миллиарда лет. Планетолог полагает, что кольца не могли образоваться после эры динозавров на Земле, так как к этому времени Солнечная система уже была довольно устоявшейся.

Ранее ученые выяснили, что следы возможной жизни на Марсе исчезли под воздействием радиации.

