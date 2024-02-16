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Как распорядок дня влияет на развитие ребенка

исследование Фото: pixabay
Ученые из университета штата Колорадо обнаружили, что строго определенные временные рамки для сна, бодрствования и игр способствуют ускоренному развитию мозга у детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Brain and Behavior, ученые проанализировали данные, собранные о 94 детях в возрасте от 5 до 9 лет из разных слоев общества. Они попросили родителей сообщить, соблюдает ли ребенок распорядок дня. Также ученые выяснили, сколько времени дети проводят в состоянии сна и бодрствования, в какое время дня они принимают пищу и играют. После сбора информации исследователи провели всем детям магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Согласно исследованию, строгое соблюдение времени отхода ко сну может способствовать ускоренному развитию мозга ребенка. У детей, которые меньше спали из-за плохого распорядка дня, с большей вероятностью наблюдалось истончение участков мозга, связанных с осуществлением речи, контроля, сенсорного восприятия и обработкой эмоций.

Как уточнили эксперты, более короткая продолжительность сна была в значительной степени связана с уменьшением толщины коры в лобной, височной и теменной областях и меньшим объемом миндалевидного тела – области мозга, играющей ключевую роль в контроле эмоций и поведения. Строгий распорядок дня был связан с нормальной продолжительностью сна и, следовательно, с улучшенным развитием мозга.

Ранее ученые оценили влияние рыбы в рационе на развитие нервной системы детей.

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