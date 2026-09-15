Как Казахстану адаптироваться к изменению климата: утверждены правила

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 3 августа 2026 года утвердил Правила организации и реализации процесса адаптации к изменению климата, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, центральные и местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения в рамках своей компетенции осуществляют процесс адаптации к изменению климата с момента принятия решения о разработки документов Системы государственного планирования или иных документов планирования и в течение всего периода разработки и реализации документов Системы государственного планирования, определенных в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата.

Собираемая центральными и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения информация для проведения оценки уязвимости и планирования адаптации к изменению климата охватывает информацию о климате и воздействии климата.

Сбор информации осуществляется из следующих источников:

данные о воздействиях климата, включая данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Всемирной метеорологической организации, Всемирной организации здравоохранения;

казахстанские и зарубежные научные публикации, опубликованные данные исследований казахстанских и зарубежных ученых по тематике изменения климата;

Государственный фонд экологической информации;

национальные сообщения и доклады, подготовленные в рамках международных договоров РК по вопросам изменения климата;

публикации Межправительственной группы экспертов по изменению климата, Всемирной метеорологической организации и других международных организаций, специализированных в области изменения климата;

отчеты и публикации казахстанских, международных и зарубежных проектов по оценке воздействий климата, уязвимости к изменению климата и прогнозам воздействий изменения климата.

Сбор информации из доступных источников осуществляется с учетом специфики процесса планирования адаптации, адаптируемой сферы государственного управления (сельское хозяйство, водное хозяйство, лесное хозяйство, гражданская защита), и уровня планирования адаптации, специфики региона, по которому планируется адаптация.

Информация о климате и воздействии климата определяется уполномоченным органом по согласованию с центральными и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, проводящими оценку уязвимости и планирование адаптации к изменению климата.

Предусмотрено, что центральные и местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения формируют также на данном этапе информацию о прогнозируемых воздействиях изменения климата на основе обсуждения в фокус-группах с экспертами по изменению климата, экспертами по сферам государственного управления, определенным в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата и регионам.

Проведение оценки уязвимости к изменению климата включает следующие этапы:

установление рамок воздействия;

выбор методологии оценки уязвимости;

определение климатических опасностей и их воздействий;

определение потенциальных уязвимостей к изменению климата;

сопоставление связи опасностей с потенциальной уязвимостью;

оценка вероятности возникновения опасностей;

оценка последствий уязвимости;

оценка рисков и создание окончательной матрицы рисков.

Определение рамок воздействия осуществляется центральными и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, проводящими оценку уязвимости к изменению климата.

Содержание рамок воздействия варьируется при проведении оценки уязвимости к изменению климата применительно к различным объектам и определяется на основе:

стратегической цели или задачи развития сферы государственного управления, территории (области или города), по которым проводится оценка уязвимости к изменению климата;

ключевых компонентов или ресурсов соответствующей сферы государственного управления, территории (области или города).

При определении рамок воздействия центральные и местные исполнительные органы:

проводят консультации с экспертами по адаптации к изменению климата, ответственными должностными лицами соответствующей сферы государственного управления, области или города и другими представителями заинтересованных сторон;

используют существующие, проверенные и принятые информационные материалы, включая действующие стратегические планы, программы территориального развития, различные государственные и правительственные программы или имеющиеся аналитические доклады и материалы по сферам государственного управления, определенным в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата либо столицы, областей, городов республиканского значения, по которым осуществляется процесс адаптации к изменению климата;

учитывают специфику по сферам государственного управления, определенным в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата либо области или города, по которым осуществляется процесс адаптации к изменению климата;

пересматривают при выявлении такой необходимости ранее определенные рамки воздействий, если они не подходят для проведения оценки уязвимости к изменению климата.

В рамках одной оценки центральные и местные исполнительные органы охватывают уязвимость к изменению климата приоритетной для адаптации сферы государственного управления.

В месячный срок после завершения оценки уязвимости к изменению климата они предоставляют уполномоченному органу информацию о результатах проведенной оценки уязвимости к изменению климата. Результаты оценки уязвимости к изменению климата оформляются в свободной форме.

На основе результатов оценки уязвимости к изменению климата центральные и местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения осуществляют планирование адаптации к изменению климата в рамках документов Системы государственного планирования и/или иных документов планирования, определенных в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата.

Планирование адаптации к изменению климата состоит в формулировке целей адаптации к изменению климата, определении соответствующих им задач и целевых индикаторов и проводится на основе ранжированных уязвимостей к изменению климата, климатических опасностей.

Цели адаптации к изменению климата направлены на учет воздействий изменения климата на достижение целей документов Системы государственного планирования и/или иных документов планирования, определенных в качестве приоритетных для адаптации к изменению климата, и возможности их корректировки с учетом выявленных уязвимостей к изменению климата.

Цели адаптации к изменению климата определяются кратко и четко в соответствии со следующими критериями:

измеримость: достижение цели измеряется с использованием целевого показателя, имеющие количественное значение;

актуальность: наличие связи между целями и задачами иерархических документов системы государственного планирования;

достижимость: в течение планового периода;

ясность цели: показатели достижения результатов четко определяются формулировкой цели.

Указывается, что разработка мер по адаптации к изменению климата осуществляется центральными или местными исполнительными органами с участием заинтересованных сторон, представляющих общественные организации, общественность, бизнес, научные и экспертные организации, с которыми проводятся фокус-группы по конкретным факторам уязвимости или иным темам, относящимся к разрабатываемым мерам.

Обсуждения в фокус-группах проводятся с предоставлением участникам описаний каждой уязвимости к изменению климата, связанных с ней климатических переменных, вероятностей, воздействий и общих показателей риска для каждой уязвимости, а также с назначением сотрудника государственного органа, ответственного за документирование результатов обсуждений в фокус-группах.

Меры по адаптации к изменению климата разрабатываются по установленным потенциальным уязвимостям к изменению климата с учетом их ранжирования и с определением мер по уязвимости, включая климатическую опасность, связанную с потенциальной уязвимостью, оценку вероятности климатической опасности, уровень риска по климатической опасности, общий уровень риска уязвимости.

Объем мер по адаптации к изменению климата определяется центральными и местными исполнительными органами на основе ранжированных уязвимостей и климатических опасностей и возможностей получения от их реализации положительных результатов вне зависимости от уровня климатических изменений.

Разработанные меры по адаптации к изменению климата оцениваются на основе следующих критериев:

эффективность (уровень снижения риска);

осуществимость (техническая и институциональная);

затраты;

доступность финансирования;

сроки реализации (в период действия документов Системы государственного планирования и/или иных документов планирования, долгосрочные, краткосрочные).

Приоритетность предлагаемых мер по адаптации к изменению климата определяется центральными и местными исполнительными органами по следующим уровням:

"Внедрить" – относится к решениям, имеющим благоприятную оценку по критериям оценки, которые могут обеспечить преимущества в текущих условиях, а также в потенциальных будущих условиях;

– относится к решениям, имеющим благоприятную оценку по критериям оценки, которые могут обеспечить преимущества в текущих условиях, а также в потенциальных будущих условиях; "Оценить" – относится к решениям, требующим дополнительную информацию, например, об эффективности, затратах или других критериях, прежде чем они будут готовы к внедрению или исключению из рассмотрения;

– относится к решениям, требующим дополнительную информацию, например, об эффективности, затратах или других критериях, прежде чем они будут готовы к внедрению или исключению из рассмотрения; "Исключить из рассмотрения" – относится к решениям, которые являются необоснованными по одной или нескольким причинам, например, неэффективны, требуют необоснованно высоких затрат, неосуществимы с технической точки зрения.

Мера по адаптации к изменению климата получает уровень приоритета "Внедрить", если два или более критерия получили оценку "хорошо", а остальные критерии оценены как минимум "удовлетворительно".

Мера по адаптации к изменению климата, получившая показатель эффективности "плохо", исключается из оценки. Любые решения, получившие две или более оценки "плохо" по любым критериям, также исключаются из рассмотрения.

Меры по адаптации к изменению климата, получающие приоритет "внедрить", рассматриваются соответствующим центральным или местным исполнительным органом на последующих этапах процесса адаптации к изменению климата. Меры, получившие оценку приоритета "оценить", требуют дальнейшего анализа для оценки возможности их реализации.

По результатам процесса разработки мер по адаптации к изменению климата государственные органы, ответственные за процесс адаптации к изменению климата, центральные и местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения готовят технический отчет с включением в него следующей информации:

сведения о государственном органе, осуществляющем планирование и разработку мер по адаптации к изменению климата;

краткое описание процесса выбора заинтересованных сторон;

краткая информация о проведенных обсуждениях с участием заинтересованных сторон, включая темы обсуждений, ключевые моменты заседаний и извлеченные уроки;

краткое описание каждого этапа в процессе определения мер по адаптации к изменению климата;

полный список всех предложенных мер по адаптации к изменению климата;

резюме критериев, выбранных для оценки мер по адаптации к изменению климата и их описания;

оценки по каждой мере по адаптации к изменению климата и окончательный список приоритетных мер;

резюме проблем, выявленных в процессе разработки мер по адаптации и пути их решения;

подробное описание каждой приоритетной меры по адаптации к изменению климата.

При получении по результатам мониторинга и оценки новой информации, негативно влияющей на реализацию мер по адаптации к изменению климата в соответствии с запланированными целями и задачами, соответствующий центральный и местный исполнительный орган столицы, областей, городов республиканского значения рассматривает ее в том числе как основу для корректировки мер по адаптации к изменению климата.

Уполномоченный орган осуществляет координацию деятельности с другими центральными и местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения по организации и реализации процесса адаптации к изменению климата.

Координация направлена на обеспечение согласованной и эффективной работы государственных органов по адаптации к изменению климата, при которой осуществление одних мер не оказывает негативного воздействия на другие меры.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2026 года.