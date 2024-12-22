#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
523.86
544.34
5.11
Наука и технологии

В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

Луна, лунные поселения, наука, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 15:15 Фото: pixabay
Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют построить в Японии к 2030 году, сообщает Zakon.kz

Заниматься проектом будет одна из крупнейших в стране строительных корпораций Kajima и специалисты частного Университета Киото, пишет информационное агентство Kyodo.

"Вращающаяся параболическая структура под названием The Lunar Glass будет иметь 400 м в высоту и 200 м в диаметре. Предполагается, что в ней смогут разместиться до 10 тыс. человек", – говорится в публикации.

Проект запустят уже в этом финансовом году, когда начнутся связанные с ним компьютерные разработки и изготовление моделей. К настоящему времени совместными усилиями корпорации Kajima и Университета Киото построили уменьшенный прототип параболического комплекса в масштабе 1:2000.

Ранее стало известно, что возле АЭС в Японии разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли
Наука и технологии
09:59, Сегодня
Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли
Льды Антарктиды могут уменьшиться на четверть к концу века
Наука и технологии
23:09, 21 декабря 2024
Льды Антарктиды могут уменьшиться на четверть к концу века
Врачи сделали женщине новую челюсть из ноги
Наука и технологии
18:02, 21 декабря 2024
Врачи сделали женщине новую челюсть из ноги
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: