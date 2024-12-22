В Японии построят прототип лунного поселения с искусственной гравитацией

Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют построить в Японии к 2030 году, сообщает Zakon.kz

Заниматься проектом будет одна из крупнейших в стране строительных корпораций Kajima и специалисты частного Университета Киото, пишет информационное агентство Kyodo.

"Вращающаяся параболическая структура под названием The Lunar Glass будет иметь 400 м в высоту и 200 м в диаметре. Предполагается, что в ней смогут разместиться до 10 тыс. человек", – говорится в публикации.

Проект запустят уже в этом финансовом году, когда начнутся связанные с ним компьютерные разработки и изготовление моделей. К настоящему времени совместными усилиями корпорации Kajima и Университета Киото построили уменьшенный прототип параболического комплекса в масштабе 1:2000.

Ранее стало известно, что возле АЭС в Японии разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц.