Наука и технологии

Россия запатентовала проект вращающейся космической станции с искусственной гравитацией

Проект вращающейся космической станции с искусственной гравитацией, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 07:31 Фото: freepik
Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" получила патент на проект крупной вращающейся космической станции, способной создавать искусственную гравитацию для защиты здоровья космонавтов в длительных полетах, сообщает Zakon.kz.

По данным Interestingengineering, этот шаг обозначает возможный путь развития национальной пилотируемой космонавтики после завершения работы России на Международной космической станции (МКС) в 2028 году.

Ключевой целью инновационного проекта является борьба с вредным воздействием невесомости на человеческий организм, которое сегодня считается главной угрозой для глубокого освоения космоса.

В условиях отсутствия гравитации мышцы атрофируются, а кости теряют плотность, что вынуждает экипаж МКС тратить несколько часов в день на обязательные физические упражнения. Новая станция призвана обеспечить постоянное решение этой проблемы за счет создания силы, аналогичной земному притяжению.

Согласно патентной документации, конструкция напоминает гигантское вращающееся колесо. Обитаемые модули располагаются радиально, как спицы, на расстоянии около 40 метров от центрального стержня.

Вращаясь со скоростью пять оборотов в минуту, вся эта система будет генерировать для экипажа искусственную гравитацию, равную половине земной (0,5g).

  • Это достигается за счет центробежной силы, которая прижмет космонавтов к "полу" жилых отсеков. Однако реализация такого амбициозного проекта сопряжена с серьезными инженерными вызовами.

Сборка столь масштабной конструкции потребует множества пусков ракет и сложнейших операций на орбите. Отдельной проблемой является безопасная стыковка транспортных кораблей с постоянно вращающимся объектом, где любая ошибка может привести к катастрофе.

Россия не единственная, кто рассматривает идеи искусственной гравитации. Аналогичные концепции, такие как "Nautilus-X", десятилетиями изучаются NASA, а частная американская компания Vast также работает над созданием коммерческих вращающихся станций.

Ранее мы писали о том, что один из спутников Земли разорвало на куски из-за "аномалии".

