Возле АЭС в Японии разместят палатки, защищающие от радиоактивных частиц

Правительство Японии намерено предоставить органам местного самоуправления в районах у АЭС специальные надувные палатки, способные защищать людей от радиоактивных частиц в случае их массового выброса из-за аварии, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в канцелярии кабинета министров.

"Палатки длиной 10 и шириной восемь метров способны вместить до 40 человек. Воздухозаборники с фильтрами станут поддерживать внутри такого помещения давление более высокое, чем снаружи. Это будет, по замыслу разработчиков, препятствовать проникновению радиоактивных частиц, выброшенных в атмосферу в результате взрыва в атомном реакторе", – говорится в публикации.

Палатки предполагается монтировать внутри прочных зданий, например, в спортивных залах. Защищать людей они смогут лишь несколько дней, после потребуется эвакуация населения в более безопасные районы.

Издание уточняет, что установку таких палаток отработали в ноябре 2024 года во время учений в префектуре Исикава на побережье Японского моря.

В настоящее время в стране действуют 13 атомных реакторов, однако постепенно после проверок запускают новые силовые установки, остановленные после аварии на АЭС "Фукусима-1".

В марте 2011 года из-за удара цунами в стране вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Сейчас зараженные районы практически целиком очищены, на АЭС идут ликвидационные работы. Реактор "Фукусима" запустили 29 октября 2024 года впервые после катастрофы и модернизации системы безопасности.