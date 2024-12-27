Маск назвал срок наступления непригодных для жизни условий на Земле

Глава американских корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни людей, сообщает Zakon.kz.

Свои предположения он высказал на своей странице в X. Он ответил на публикацию пользователя DogeDesigner. Тот предположил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет и Марс станет "шансом для человека" спастись.

Expansion of our Sun may make Earth unlivable in 10% of that time — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2024

"Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени", – заметил Маск, таким образом обозначив срок в 500 млн лет.

Посетители соцсети X заметили, что Марс, как и Земля, вращается вокруг Солнца, и на планете вряд ли получится поддерживать жизнь в случае взрыва звезды Солнечной системы.

Сам Илон Маск является популяризатором колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. Он не раз заявлял, что планирует отправить на планету не менее одного миллиона человек к 2050 году, однако его идеи подвергли критике.