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Наука и технологии

Маск назвал срок наступления непригодных для жизни условий на Земле

Маск назвал срок наступления непригодных для жизни условий на Земле , фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 02:59 Фото: wikipedia
Глава американских корпораций SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни людей, сообщает Zakon.kz.

Свои предположения он высказал на своей странице в X. Он ответил на публикацию пользователя DogeDesigner. Тот предположил, что Солнце взорвется через 5 млрд лет и Марс станет "шансом для человека" спастись.

"Расширение Солнца может сделать Землю непригодной для жизни уже через 10 процентов от этого времени", – заметил Маск, таким образом обозначив срок в 500 млн лет.

Посетители соцсети X заметили, что Марс, как и Земля, вращается вокруг Солнца, и на планете вряд ли получится поддерживать жизнь в случае взрыва звезды Солнечной системы.

Сам Илон Маск является популяризатором колонизации Марса в качестве резервной для человечества планеты. Он не раз заявлял, что планирует отправить на планету не менее одного миллиона человек к 2050 году, однако его идеи подвергли критике.

Аксинья Титова
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