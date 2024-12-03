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План Илона Маска создать колонию на Марсе закончится массовой гибелью людей – биолог

План Маска создать колонию на Марсе может закончиться массовой гибелью людей , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 08:51 Фото: pixabay
Генеральный директор SpaceX Илон Маск не раз заявлял, что планирует отправить на Марс не менее одного миллиона человек к 2050 году, однако его идеи подвергли критике, сообщает Zakon.kz.

Этот амбициозный и рискованный план может быть обречен с самого начала. По крайней мере, так считает биолог и писатель Келли Вайнерсмит.

В новом интервью CNN Келли и ее муж художник-мультипликатор Зак Вайнерсмит подробно рассказали о своем скептицизме по поводу колонизации Красной планеты.

"Невозможно увеличить численность населения Марса до миллиона человек, чтобы не случилась катастрофа", – предупредила Вайнерсмит.

По мнению ученой, женщины на Красной планете, скорее всего, не смогут выносить и родить детей из-за проблем с гравитацией (сила тяжести у поверхности Марса примерно в 2,5 раза слабее земной). К тому же там отсутствует вода в жидком виде, очень холодно, и вся планета представляет собой огромную пустыню.

При этом Вайнерсмит считает, что в краткосрочной перспективе Красная планета может оказаться прекрасным местом для исследований.

Эти опасения во многом перекликаются с опасениями других экспертов, критиковавших планы Маска по колонизации Марса. Некоторые считают, что даже у самого богатого человека в мире не хватит средств на осуществление этого проекта.

Ранее Китай сообщил, когда доставит образцы марсианского грунта на Землю.

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