Ученые подсчитали, сколько часов жизни уносит каждая пачка сигарет

Об этом говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, опубликованном в The Guardian.

Анализ показал, что курильщик, потребляющий 10 сигарет в день, может существенно улучшить свое здоровье, если бросит курить. Например, отказ от курения 1 января позволит избежать потери целого дня жизни уже к 8 января. Если бросить курить до 5 февраля, продолжительность жизни может увеличиться на неделю, а отказ до 5 августа прибавит целый месяц. К концу года курильщик сможет предотвратить потерю около 50 дней жизни.