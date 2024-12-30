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Наука и технологии

Ученые подсчитали, сколько часов жизни уносит каждая пачка сигарет

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, запрещено курить , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 20:10 Фото: unsplash
Ученые выяснили, что одна пачка из 20 сигарет может сократить жизнь человека почти на семь часов, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, опубликованном в The Guardian. 

Анализ показал, что курильщик, потребляющий 10 сигарет в день, может существенно улучшить свое здоровье, если бросит курить. Например, отказ от курения 1 января позволит избежать потери целого дня жизни уже к 8 января. Если бросить курить до 5 февраля, продолжительность жизни может увеличиться на неделю, а отказ до 5 августа прибавит целый месяц. К концу года курильщик сможет предотвратить потерю около 50 дней жизни.

Доктор Сара Джексон, участвовавшая в исследовании, отметила, что курение ускоряет наступление плохого здоровья.


"Курение, как правило, отнимает здоровые годы жизни в среднем возрасте. Это значит, что у 60-летнего курильщика здоровье будет соответствовать уровню 70-летнего некурящего", – пояснила эксперт.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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