Самое опасное инфекционное заболевание 2025 года назвали ученые

Международная группа ученых предупреждает о возможной опасности нового штамма вируса птичьего гриппа H5N1. По их мнению, он может стать одной из самых серьезных угроз в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Исследователи утверждают, что такое возможно, особенно если произойдет мутация, позволяющая вирусу эффективно передаваться между людьми. Об этом пишет портал The Conversation.

Также среди наиболее опасных инфекционных заболеваний, вызывающих обеспокоенность, остаются малярия, ВИЧ и туберкулез. Ежегодно эти болезни уносят около двух миллионов жизней.

"В центре внимания также находятся новые патогены, включая вирусы гриппа. Одним из наиболее тревожных является штамм птичьего гриппа H5N1, который широко распространен среди диких и домашних птиц, а недавно был обнаружен у молочного скота в США и лошадей в Монголии", – говорится в публикации.

Число заражений H5N1 среди людей значительно выросло: в этом году только в США зафиксирован 61 случай. Этот штамм имеет высокий уровень смертности среди людей – около 30%.

На данный момент вирус не способен легко передаваться от человека к человеку, что снижает риск пандемии. Однако исследователи предупреждают, что всего одна мутация может сделать H5N1 способным к быстрому распространению среди людей. В случае появления такой мутации правительства должны будут оперативно реагировать, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.

Некоторые страны уже начали подготовку. Например, Великобритания закупила пять миллионов доз вакцины против H5.

Тем не менее, по мнению исследователей, одновременно с мониторингом новых патогенов не стоит забывать и о "медленных пандемиях", таких как ВИЧ и туберкулез. Борьба с этими заболеваниями остается важнейшей задачей наряду с подготовкой к новым вызовам.

Ранее ученые доказали, что птичий грипп заражает лошадей, не вызывая никаких симптомов. Таким образом, люди могут не подозревать об опасности при контакте с животными.