Чайные пакетики выделяют опасный для человека микропластик – исследование

Ученые из Автономного университета Барселоны (Испания) выяснили, что чайные пакетики содержат миллиарды частиц микропластика, сообщает Zakon.kz.

По информации британского таблоида Daily Mail, один-единственный чайный пакетик может вбросить в ваше тело миллиарды опасных частиц микропластика.

Как выяснили ученые, хотя большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.

По данным издания, влияние микропластика на организм человека еще мало изучено, но ученые обеспокоены возможным воздействием увеличивающегося количества частиц пластика на здоровье человека.

Так, хуже всего оказались чайные пакетики из полипропилена: они выделили примерно 1,2 млрд частиц на миллилитр средним размером 136,7 нанометра. Нейлоновые пакетики выделили 8,18 млн частиц на миллилитр средним размером 138,4 нанометра.

Таким образом, человек поглощает частицы пластика, когда ест, пьет и дышит.

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