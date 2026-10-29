Сколько "яда" выделяет чайный пакетик и пора ли от него отказаться

Турецкие ученые выяснили, что привычка заваривать чай в пластиковых пакетиках оборачивается регулярным приемом микропластика и химикатов, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно исследованию, только одна чашка чая из пластикового пакетика может выделять от 555 до 2 498 частиц микропластика.

Известно, что биологи изучили четыре марки пакетированного чая в пластиковых пакетиках, которые они купили в Турции.

Для сравнения они взяли 14 марок рассыпного чая. Пакетики заваривали три минуты при температуре около 95 градусов. Рассыпной чай исследователи не заваривали, а подвергали прямому химическому разложению.

Уже после этого ученые подсчитали, сколько частиц микропластика выделил каждый вид чая.

Для этого, как гласит публикация известия РБК Life, исследователи использовали инфракрасную спектроскопию – этот метод позволил распознать только частицы крупнее 100 микрометров, поэтому более мелкие частицы в подсчет не попали, хотя они тоже могли оказаться в чашке.

Все частицы оказались полиамидными волокнами – это тот же материал, из которого сделаны сами пакетики. Кроме того, во всех видах пакетированного чая исследователи нашли бисфенол А (органическое соединение, производное дифенилметана, содержащее две фенольные группы) и пластификаторы (специальные химические добавки, которые вводят в состав различных материалов для улучшения технологических свойств).

По расчетам исследователей, потребление бисфенола А из такого чая составляет от 4,55 до 21,70% от суточной нормы, которую установило Европейское агентство по безопасности продуктов питания.

А вот в рассыпном чае ученые насчитали от 146 до 1 178 частиц микропластика на килограмм, что соответствует примерно 0,3-2,4 частицы на порцию листьев весом 2 грамма. Кроме того, в рассыпном чае оказалась смесь разных полимеров, а не один основной материал, как в пакетиках. Скорее всего, эти частицы появились из полиэтилена и полипропилена, которые используют в сельском хозяйстве для транспортировки чайного листа.

Ранее мы писали о том, что китайские ученые из Медицинского колледжа Пекинского союза провели масштабное исследование и выяснили, какой чай полезнее для сосудов – черный или зеленый.