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Наука и технологии

Сразу три мощнейшие вспышки зафиксированы на Солнце в субботу

Сразу три мощнейшие вспышки произошли на Солнце в субботу , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 19:36 Фото: pixabay
Три мощные солнечные вспышки высшего балла X 4 января произошли на Солнце, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

По словам ученого, солнечная активность начала увеличиваться еще в конце декабря и сохраняется на высоком уровне в первые дни нового года.

1 января была зафиксирована магнитная буря уровня G4 (4-й класс по 5-балльной шкале), а сегодня в первой половине дня прошла буря уровня G1. Ожидаются геомагнитные возмущения в течение следующих суток.

3 января на Солнце произошла первая в этом году мощная вспышка класса Х. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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