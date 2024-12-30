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Наука и технологии

Сразу две мощные вспышки произошли на Солнце: прогноз магнитных бурь

Вспышки на Солнце, магнитные бури, прогноз, 31 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:20 Фото: pixabay
Утром 30 декабря 2024 года на Солнце произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X, сообщает Zakon.kz.

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, в зоне, откуда возможно влияние на Землю.

"В целом, на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году. Предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре прошедшего года. Согласно расчетам, выбросы массы от вчерашнего взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться в том числе в новогоднюю ночь. За сутки зафиксированы новые выбросы, модель движения которых пока не построена", – отмечают специалисты.

Что касается текущего прогноза по магнитным бурям, то начало первой "волны" ожидается 31 декабря примерно с 10:30.

Вспышки на Солнце, магнитные бури, прогноз, 31 декабря, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:20

Фото: xras.ru

"Второе облако, слившееся с первым, доберется к Земле около 17 часов, когда должны быть достигнуты пиковые значения индекса Kp. В максимуме ожидается около Kp=7, что соответствует бурям 3-го уровня по 5-балльной шкале. В целом, картина для прогноза очень сложная. В межпланетном пространстве сейчас движется не менее четырех выбросов массы, которые частично влияют друг на друга. Точные финальные траектории в такой ситуации предугадать очень сложно", – отметили в лаборатории. 

Прогнозируемые на 31 декабря магнитные бури являются следствием вспышки мощнейшего балла Х, которая произошла на Солнце утром 29 декабря. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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