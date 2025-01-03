#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Наука и технологии

На Солнце зафиксирована первая в 2025 году мощнейшая вспышка класса Х

На Солнце зафиксирована первая в 2025 году мощнейшая вспышка класса Х , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 20:10 Фото: pxhere
3 января на Солнце произошла первая в этом году мощная вспышка класса Х, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

Согласно данным института, вспышка класса Х1.2 длилась 20 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. 

Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Утром 30 декабря 2024 года на Солнце произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
13 января казахстанцы смогут увидеть комету ATLAS
Наука и технологии
17:04, Сегодня
13 января казахстанцы смогут увидеть комету ATLAS
Английский рабочий обнаружил в карьере следы динозавров, которым 166 миллионов лет
Наука и технологии
14:39, Сегодня
Английский рабочий обнаружил в карьере следы динозавров, которым 166 миллионов лет
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
Наука и технологии
13:55, Сегодня
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: