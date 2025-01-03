На Солнце зафиксирована первая в 2025 году мощнейшая вспышка класса Х

3 января на Солнце произошла первая в этом году мощная вспышка класса Х, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

Согласно данным института, вспышка класса Х1.2 длилась 20 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х.



Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Утром 30 декабря 2024 года на Солнце произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X.

