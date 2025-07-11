Названы два самых безопасных места на Земле в случае ядерной войны

Эксперт в области безопасности назвал два места на Земле, которые могут быть безопасны в случае ядерной войны, сообщает Zakon.kz.

Пулитцеровский финалист Энни Джейкобсен считается одним из самых авторитетных специалистов по вопросам ядерной угрозы. По ее словам, именно ее книги побудили нескольких миллиардеров построить бункеры в секретных местах.

Недавно в интервью подкасту Стивена Бартлетта The Diary Of A CEO 58-летняя журналистка рассказала о своей книге "Nuclear War: A Scenario", в которой описывается гипотетическая ситуация, при которой мир может практически прекратить существование всего за 72 минуты после начала ядерной войны.

Однако, по словам Джейкобсен, реакция миллиардеров на книгу была вовсе не в духе: "Давайте сделаем все, чтобы этого не допустить". Напротив – их больше заботило, как быстрее загрузить личный самолет и улететь, пишет Ladbible.

Джейкобсен утверждает, что в первые 72 минуты ядерной войны погибнет 5 из 8 миллиардов людей на планете. И только два места на Земле считаются относительно безопасными:

1. Новая Зеландия

Почему она безопасна? Удаленное географическое положение, далеко от потенциальных ядерных целей.

Стабильный климат, который может избежать самых разрушительных последствий так называемой ядерной зимы – когда сажа и пепел блокируют солнечный свет.

Политическая нейтральность и антиядерная политика.

По словам Джейкобсен, когда погибает сельское хозяйство, начинается ядерная зима. Массивы льда покрывают средние широты, солнечный свет блокируется. Большинство людей умирают из-за голода.

И второе место – некоторые районы Австралии. Особенно отдаленные и менее заселенные, такие как Тасмания или внутренние регионы. Они потенциально устойчивы к изменениям климата и загрязнению.

Указанные места, по мнению исследователей, останутся пригодными для жизни, хотя и на уровне охотников-собирателей.

Сотрудники Университета Отаго, помимо Австралии и Новой Зеландии, назвали еще Исландию, Соломоновы Острова и Вануату в качестве способных пережить последствия ядерного конфликта.