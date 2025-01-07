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Наука и технологии

Африка может расколоться на две части из-за разлома

Африка, геофизика, разломы , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 12:35 Фото: pixabay
Африка может расколоться на две части по трещине длиной более 3200 км и, судя по всему, быстрее, чем предполагалось, сообщает Zakon.kz.

Виной тому смещение тектонических плит. Первые признаки этого процесса зафиксировали ученые в 2005 году – трещина более 50 км появилась в Эфиопии. В 2018 году земля разверзлась и в Кении, пишет Dailygalaxy.

"Эти разломы в земле находятся над так называемой Великой рифтовой долиной, возникшей 30 млн лет назад, когда раскололась Африканская плита. Сейчас мы просто наблюдаем последствия этого события на поверхности", – поясняют ученые.

До недавнего времени геологи считали, что для разлома Африки на две части потребуется от 5 до 10 млн лет. Однако, согласно последним данным, это случится намного раньше.

По словам геофизика из Тулейнского университета Синтии Эбингер, ученые сократили прогноз до 1 млн лет, а возможно, этот срок можно уменьшить еще в два раза.

Разлом увеличивается на 0,8-2,5 см в год, однако процесс может ускориться из-за землетрясений, и это делает точное прогнозирование сложным. В конечном итоге Сомали, Эфиопия, Танзания и половина Кении образуют гигантский остров у побережья Африки, пишет Bild.

Движение тектонических плит и земной коры связано с потоками магмы под ней. Под Эфиопией, к примеру, чрезвычайно горячая жидкая порода поднимается на глубину всего около 10 км под поверхностью и ослабляет земную кору.

Ранее стало известно, на сколько выросло население Земли в 2024 году.

Андрей Дюсупов
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