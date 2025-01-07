Африка может расколоться на две части из-за разлома
Виной тому смещение тектонических плит. Первые признаки этого процесса зафиксировали ученые в 2005 году – трещина более 50 км появилась в Эфиопии. В 2018 году земля разверзлась и в Кении, пишет Dailygalaxy.
"Эти разломы в земле находятся над так называемой Великой рифтовой долиной, возникшей 30 млн лет назад, когда раскололась Африканская плита. Сейчас мы просто наблюдаем последствия этого события на поверхности", – поясняют ученые.
До недавнего времени геологи считали, что для разлома Африки на две части потребуется от 5 до 10 млн лет. Однако, согласно последним данным, это случится намного раньше.
По словам геофизика из Тулейнского университета Синтии Эбингер, ученые сократили прогноз до 1 млн лет, а возможно, этот срок можно уменьшить еще в два раза.
Разлом увеличивается на 0,8-2,5 см в год, однако процесс может ускориться из-за землетрясений, и это делает точное прогнозирование сложным. В конечном итоге Сомали, Эфиопия, Танзания и половина Кении образуют гигантский остров у побережья Африки, пишет Bild.
Движение тектонических плит и земной коры связано с потоками магмы под ней. Под Эфиопией, к примеру, чрезвычайно горячая жидкая порода поднимается на глубину всего около 10 км под поверхностью и ослабляет земную кору.
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