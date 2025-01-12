Найдена неожиданная причина загрязнения воздуха опасным озоновым смогом

Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета обнаружили неожиданную причину сильного загрязнения воздуха озоном (O3), сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что причиной стали выбросы нефтехимических предприятий в зимний период. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Ecotechnology (ESE).

Озон в приземном слое атмосферы формируется в составе так называемого фотохимического смога под действием солнечного излучения. Газ действует как сильный окислитель, способный повредить легкие человека. Обычно озоновый смог образуется в теплое время года при ясной погоде.

"O3 способен образовываться в больших концентрациях из алкенов, выбрасываемых объектами нефтехимической промышленности. При этом процессу не мешают ни низкие температуры воздуха, ни плотная облачность. Алкены быстро генерируют реактивные радикалы OH, HO2 и RO2, которые ускоряют производство озона", – говорится в исследовании.

Ученые выделяют ключевые виды алкенов – транс / цис −2-бутен и пропен. Эти соединения способствовали созданию около 90% O3.

По словам исследователей, открытие может улучшить качество воздуха в промышленных районах за счет снижения выбросов нефтехимических предприятий в первой половине дня.

Ранее ученые установили, что чайные пакетики выделяют опасный для человека микропластик. Исследователи утверждают, что большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, но некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.