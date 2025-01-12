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Наука и технологии

Найдена неожиданная причина загрязнения воздуха опасным озоновым смогом

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 09:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета обнаружили неожиданную причину сильного загрязнения воздуха озоном (O3), сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что причиной стали выбросы нефтехимических предприятий в зимний период. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Ecotechnology (ESE).

Озон в приземном слое атмосферы формируется в составе так называемого фотохимического смога под действием солнечного излучения. Газ действует как сильный окислитель, способный повредить легкие человека. Обычно озоновый смог образуется в теплое время года при ясной погоде.

"O3 способен образовываться в больших концентрациях из алкенов, выбрасываемых объектами нефтехимической промышленности. При этом процессу не мешают ни низкие температуры воздуха, ни плотная облачность. Алкены быстро генерируют реактивные радикалы OH, HO2 и RO2, которые ускоряют производство озона", – говорится в исследовании.

Ученые выделяют ключевые виды алкенов – транс / цис −2-бутен и пропен. Эти соединения способствовали созданию около 90% O3.

По словам исследователей, открытие может улучшить качество воздуха в промышленных районах за счет снижения выбросов нефтехимических предприятий в первой половине дня.

Ранее ученые установили, что чайные пакетики выделяют опасный для человека микропластик. Исследователи утверждают, что большая часть этих частиц поглощается в кишечнике, но некоторые из них попадают в ядра клеток, где находится генетический материал.

Андрей Дюсупов
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