Ученые разработали технологию для создания умной еды

Ученые из российского Ставрополя разработали технологию для создания умной еды. Метод позволяет доставлять витамины, пробиотики и другие полезные вещества непосредственно в кишечник. Это позволит обогатить продукты питания полезными компонентами и микроэлементами, сообщает Zakon.kz.

Метод микрокапсулирования, позволяющий доставлять витамины, пробиотики и другие полезные вещества непосредственно в кишечник, разработали ученые СКФУ.

Современные пищевые привычки часто приводят к недостаточному поступлению в организм необходимых питательных веществ, рассказали исследователи Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Для решения этой проблемы разрабатываются различные методы обогащения продуктов питания, одним из которых является микрокапсулирование полезных компонентов.

По сути, капсула – это уникальная оболочка, внутрь которой можно поместить либо биологически активный экстракт, либо молочнокислые организмы, либо лактосбраживающие дрожжи для доставки полезных веществ в организм.

Исследователи университета разработали методы извлечения и микрокапсулирования биологически активных веществ из растительного сырья, микроводорослей, молочнокислых бактерий и лактозосбраживающих дрожжей.

Созданный ими пилотный капсулятор производит микрокапсулы размером 100-300 микрометров, что сопоставимо с манной крупой и удобно для употребления. В качестве оболочки специалисты использовали хитозан – природный полисахарид, получаемый из панцирей ракообразных, таких как креветки и крабы.

Как рассказали ученые, хитозан обладает выраженными антибактериальными свойствами, обеспечивая защиту продуктов от порчи, а также способностью формировать прочные пленки, пригодные для создания микрокапсул.

Ранее стало известно, что японские ученые назвали неожиданный фрукт, продлевающий жизнь.