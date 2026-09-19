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Наука и технологии

Ученые разработали технологию для прослушки через наушники и умные гаджеты

Проводные наушники, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 02:56 Фото: pexels
Исследователи из Китая разработали способ подслушивания сигналов в наушниках, стационарных телефонах и умных гаджетах, путем подачи электромагнитных сигналов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Register, метод получил название InjectEave. По заявлениям разработчиков, технология не просто прослушивает низкочастотный аналоговый сигнал. Это атака по электромагнитному каналу.

"Наш новый проект показывает, что радиочастотные сигналы могут вызывать утечку информации из обычных наушников, позволяя злоумышленнику прослушивать звук на расстоянии до 30 метров, в том числе через стены," – сообщил доцент Гонконгского университета науки и технологии Ян Лун.

По словам эксперта, они проверили технологию на нескольких устройствах от популярных производителей и все оказались уязвимы перед атакой.

С помощью технологии злоумышленники могут прослушивать разговоры через наушники или стационарный телефон. Разработку также можно использовать для слежения за людьми в домах с умными вентиляторами или лампами.

Опасения также вызывает стремительное развитие технологий ИИ. Глава Anthropic предложил замедлить разработку передовых систем и усилить независимый контроль за их безопасностью. В частности, компания обязалась предоставить независимым оценщикам постоянный доступ к своим системам для проверки мер безопасности, сообщений об инцидентах и оценки поведения моделей в процессе обучения.

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Камила Салкымбаева
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