Японские ученые назвали неожиданный фрукт, продлевающий жизнь

Японские исследователи из Национального института здоровья выявили уникальные свойства персиков, которые могут замедлять процессы старения и способствовать долголетию, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Asian Journal of Longevity Research (AJLR).

Доктор Кензо Хашимото, специалист по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, отметил, что персики содержат редкое сочетание биологически активных веществ.

"Персики – это настоящий кладезь антиоксидантов. Благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке они создают мощный защитный барьер для организма", – подчеркнул ученый.

Исследование показало, что антиоксиданты в персиках, такие как бета-каротин и полифенолы, обладают способностью избирательно уничтожать раковые клетки, не нанося вреда здоровым тканям. Максимальная эффективность достигается при употреблении полностью спелых фруктов.

Эксперименты на модельных организмах продемонстрировали, что экстракт персика может увеличить продолжительность жизни на 23%. Ученые полагают, что регулярное употребление персиков может стать простым и доступным способом укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Ранее ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли.