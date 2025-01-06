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Наука и технологии

Японские ученые назвали неожиданный фрукт, продлевающий жизнь

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 23:18 Фото: pexels
Японские исследователи из Национального института здоровья выявили уникальные свойства персиков, которые могут замедлять процессы старения и способствовать долголетию, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Asian Journal of Longevity Research (AJLR).

Доктор Кензо Хашимото, специалист по геронтологии и диетологии из Токийского медицинского университета, отметил, что персики содержат редкое сочетание биологически активных веществ.

"Персики – это настоящий кладезь антиоксидантов. Благодаря растворимой и нерастворимой клетчатке они создают мощный защитный барьер для организма", – подчеркнул ученый.

Исследование показало, что антиоксиданты в персиках, такие как бета-каротин и полифенолы, обладают способностью избирательно уничтожать раковые клетки, не нанося вреда здоровым тканям. Максимальная эффективность достигается при употреблении полностью спелых фруктов.

Эксперименты на модельных организмах продемонстрировали, что экстракт персика может увеличить продолжительность жизни на 23%. Ученые полагают, что регулярное употребление персиков может стать простым и доступным способом укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Ранее ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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