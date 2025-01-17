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Наука и технологии

Космонавт запечатлел первую яркую комету в 2025 году

комета попала в объектив Ивана Вагнера, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 19:16 Фото: t.me/roscosmos_gk
Первая яркая комета 2025 года на этот раз попала в объективе Ивана Вагнера, сообщает Zakon.kz.

Космонавт снял ее в ближнем инфракрасном спектре на фокусном расстоянии 400 мм, и получилась непередаваемая красота.

"Январь богат на космические события! Мы уже наблюдали с орбиты за сближением небесных тел, а на прошлой неделе на горизонте появилась C/2024 G3 (ATLAS). 13 января комета достигла перигелия – наименьшего расстояния до Солнца. Но её ещё можно увидеть в Северном и Южном полушариях. Делитесь получившейся "астроохотой" под постом, – отмечается в публикации Госкорпорации "Роскосмос".
Фото: t.me/roscosmos_gk

13 января фотографию этой кометы – C/2024 G3 (ATLAS) – опубликовал астронавт NASA Дон Петтит в социальной сети Х.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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