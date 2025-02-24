#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Мир

Российский космонавт запечатлел крупнейшего ледяного "монстра" в мире

опубликовано фото крупнейшего в мире айсберга, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:04 Фото: Telegram/ivan_mks63
Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировал крупнейший в мире айсберг А23а, сообщает Zakon.kz.

Удивительные снимки он опубликовал 23 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.

"Ледяной горою айсберг...." показался в объективе моей орбитальной камеры. Начавший свое движение с 2023 года, айсберг А23а наблюдается недалеко от британского острова Южная Георгия. Эта дрейфующая льдина крупнейшая в мире", – сказано в публикации космонавта.

Фото: Telegram/ivan_mks63


Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году; помимо того, что он считается крупнейшим айсбергом в мире, он входит в число старейших айсбергов. Движение айсберга началось в 2020 году.

Согласно последним оценкам, площадь айсберга составляет 3672 кв. км, его вес – почти 1 трлн т.

Ученые предполагают, что айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия. Океанограф из Британской антарктической службы отметил, что это столкновение может осложнить поиск пропитания для пингвинов и тюленей, которые размножаются на острове. Также айсберг может расколоться на более мелкие куски, которые заполнят бухты острова, сделав их недоступными для прохода судов.

Ранее снимки гигантского айсберга появились в сети в январе 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине
Мир
15:28, Сегодня
Совбез ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине
Суровый приговор вынесли в Турции 18-летней россиянке, бросившей новорожденного в аэропорту
Мир
14:26, Сегодня
Суровый приговор вынесли в Турции 18-летней россиянке, бросившей новорожденного в аэропорту
Телесные наказания для учеников придумали в китайской школе
Мир
08:44, Сегодня
Телесные наказания для учеников придумали в китайской школе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: