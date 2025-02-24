Российский космонавт запечатлел крупнейшего ледяного "монстра" в мире

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) сфотографировал крупнейший в мире айсберг А23а, сообщает Zakon.kz.

Удивительные снимки он опубликовал 23 февраля 2025 года в своем Telegram-канале.

"Ледяной горою айсберг...." показался в объективе моей орбитальной камеры. Начавший свое движение с 2023 года, айсберг А23а наблюдается недалеко от британского острова Южная Георгия. Эта дрейфующая льдина крупнейшая в мире", – сказано в публикации космонавта.

Фото: Telegram/ivan_mks63



Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986 году; помимо того, что он считается крупнейшим айсбергом в мире, он входит в число старейших айсбергов. Движение айсберга началось в 2020 году.

Согласно последним оценкам, площадь айсберга составляет 3672 кв. км, его вес – почти 1 трлн т.

Ученые предполагают, что айсберг может столкнуться с островом Южная Георгия. Океанограф из Британской антарктической службы отметил, что это столкновение может осложнить поиск пропитания для пингвинов и тюленей, которые размножаются на острове. Также айсберг может расколоться на более мелкие куски, которые заполнят бухты острова, сделав их недоступными для прохода судов.

Ранее снимки гигантского айсберга появились в сети в январе 2025 года.