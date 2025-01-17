ИИ помог доказать, что кошки копируют мимику друг друга как приматы – исследование

Американские исследователи, выявившие у кошек почти 300 выражений морды, продолжили изучать их лицевые сигналы. В совместной работе с израильскими коллегами специалисты раскрыли новые детали о популярных питомцах с помощью искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Отснятые в тот раз видеоматериалы легли в основу следующего исследования, в котором ученые решили проанализировать поведение кошек на наличие признаков быстрой лицевой мимикрии (rapid facial mimicry, RFM). Статья о сделанных открытиях недавно вышла в журнале Scientific Reports.

Под термином "быстрая лицевая мимикрия" обычно понимают автоматическое повторение мимики другого индивидуума. Такое поведение присуще человеку, приматам и другим социальным животным вроде собак и лошадей.

В результате ученым удалось установить, что примерно в 22% случаев взаимодействия кошки копировали мимику друг друга, зачастую с разницей в доли секунды. Когда такое отзеркаливание происходило, за этим в большинстве случаев следовало дружелюбное общение – игры, вылизывание друг друга или совместное прогуливание, рассказал в комментарии журналу Science один из соавторов исследования Тедди Лазебник.

Он добавил, что ИИ сыграл ключевую роль в открытии, поскольку легкие изменения в мимике были едва заметны для невооруженного глаза, даже когда за кошками наблюдали эксперты.

По мнению ученых, новые знания имеют практическое значение, поскольку могут помочь владельцам лучше понимать кошек и наладить взаимодействие с ними, а также удачнее подбирать питомцев-компаньонов.

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