В кого такой умный: ученые рассказали, передаются ли детям способности и таланты родителей

Международная команда ученых установила, что когнитивные способности передаются от родителей к детям в основном через генетические механизмы, а влияние среды при этом минимально, сообщает Zakon.kz.

Исследователи убеждены, что эти результаты бросают вызов традиционным представлениям о том, что когнитивные сходства между поколениями обусловлены преимущественно социально-экономическим статусом. Работа опубликована в журнале Research in Social Stratification and Mobility (RSSM).

"Исследование проводилось на основе данных немецкого проекта TwinLife, который изучает взаимодействие генетических факторов и факторов среды в развитии когнитивных способностей и социальной мобильности. Проект использует данные в том числе однояйцевых и разнояйцевых близнецов и их семей, что позволяет разделить влияние наследственности и окружающей среды", – говорится в статье.

Выяснилось, что сходство когнитивных способностей между родителями и детьми в основном обусловлено наследственностью. Даже у детей младшего возраста, когда влияние окружающей среды считается наиболее сильным, ученые не обнаружили значительного вклада в развитие когнитивных способностей окружающей среды.

Ученые при этом не подтвердили наличие так называемых "пассивных ген-средовых корреляций", процесса, когда родители не только передают детям свои генетические предрасположенности, но и создают среду, поддерживающую их. Эти результаты указывают на то, что семейная среда не является основным связующим звеном между когнитивными способностями родителей и детей.

Несмотря на доминирующую роль генетики, исследователи подчеркивают, что родители могут оказывать значительное влияние на развитие детей через индивидуальные взаимодействия. Например, поддержка уникальных интересов ребенка или эмоциональная поддержка играют в воспитании важную роль. Помимо семейной среды, на когнитивное развитие детей могут влиять несвязанные с родителями факторы, такие как школьные программы, друзья или внешние события.

Ученые отмечают, что гены не определяют судьбу человека. Окружающая среда продолжает играть важную роль, особенно в контексте взаимодействия с генетическими предрасположенностями.

Ранее эксперты перечислили необычные способы прокачивать интеллект. Ученые уверяют, что активный образ жизни и чтение книг – не единственные способы развивать мозг. К примеру, достаточно употреблять правильную пищу и выполнять ряд, казалось бы, обычных действий.