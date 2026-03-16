Ученые обнаружили неожиданный эффект вишни

Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Института исследований старения Hebrew SeniorLife выяснили, что сок кислой вишни может помогать пожилым людям с бессонницей спать дольше, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие пожилые люди, страдающие нарушениями сна. На протяжении двух недель они ежедневно пили сок этой ягоды. Затем ученые сравнили эти данные с периодом, когда те же участники получали плацебо. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Выяснилось, что во время приема вишневого сока люди в среднем спали дольше и реже просыпались среди ночи.

"По словам исследователей, такой эффект может быть связан с веществами, которые содержатся в кислой вишне. В частности, речь идет о мелатонине – гормоне, регулирующем сон, триптофане, который участвует в выработке серотонина, а также магнии и флавоноидах с противовоспалительным действием. Сочетание этих компонентов может влиять на настроение, уровень стресса и процессы, отвечающие за сон", – сообщают авторы исследования.

