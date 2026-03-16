Наука и технологии

Ученые обнаружили неожиданный эффект вишни

сок вишни, вишня, здоровье, бессонница, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 22:12 Фото: pixabay
Специалисты из Гарвардской медицинской школы и Института исследований старения Hebrew SeniorLife выяснили, что сок кислой вишни может помогать пожилым людям с бессонницей спать дольше, сообщает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие пожилые люди, страдающие нарушениями сна. На протяжении двух недель они ежедневно пили сок этой ягоды. Затем ученые сравнили эти данные с периодом, когда те же участники получали плацебо. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Выяснилось, что во время приема вишневого сока люди в среднем спали дольше и реже просыпались среди ночи.

"По словам исследователей, такой эффект может быть связан с веществами, которые содержатся в кислой вишне. В частности, речь идет о мелатонине гормоне, регулирующем сон, триптофане, который участвует в выработке серотонина, а также магнии и флавоноидах с противовоспалительным действием. Сочетание этих компонентов может влиять на настроение, уровень стресса и процессы, отвечающие за сон", – сообщают авторы исследования.

Ранее стоматолог-ортопед Кристина Савостян назвала продукты, которые сильнее других вредят здоровью зубов.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Неожиданную причину снижения концентрации внимания выявили в США
Почему голодание полезно для стареющего мозга, рассказали ученые
Как улучшить сон природными средствами, рассказали ученые
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор матча КПЛ с четырьмя голами и решающим пенальти на 97-й минуте
22:03, Сегодня
Видеообзор матча КПЛ с четырьмя голами и решающим пенальти на 97-й минуте
Двумя голами обернулся матч КПЛ "Женис" - "Ордабасы"
21:54, Сегодня
Двумя голами обернулся матч КПЛ "Женис" - "Ордабасы"
Страшным разгромом закончился матч "Барыса" в КХЛ
21:52, Сегодня
Страшным разгромом закончился матч "Барыса" в КХЛ
Главный тренер "Елимая" объяснил, почему его команда потерпела фиаско в КПЛ
21:30, Сегодня
Главный тренер "Елимая" объяснил, почему его команда потерпела фиаско в КПЛ
