Астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости

"Раздутый" горячий юпитер WASP-127b, расположенный в 500 световых годах от нас, поразил ученых скоростью воздушного потока на экваторе, сообщает Zakon.kz.

Наблюдения транзита WASP-127b проводили в марте 2022 года с помощью спектрографа CRIRES+ обсерватории VLT в Чили. Результаты анализа полученных 98 спектров опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Оказалось, на экваторе WASP-127b несется воздушный поток со скоростью, близкой к девяти км в секунду, или около 7,7 км в секунду, если вычесть предполагаемую скорость вращения самой планеты (как принято рассчитывать скорость атмосферных потоков на Земле или Юпитере). В обоих случаях речь идет о самом быстром потоке такого рода во Вселенной.

Скорость ветра на экваторе в шесть раз больше, чем двигалась бы спокойная атмосфера при такой скорости вращения планеты. Для сравнения: рекорд скорости ветра на экваторе Сатурна – 0,43 км в секунду.

Также ученые подтвердили, что в атмосфере планеты есть вода, но главное – впервые удалось засечь там оксид углерода.

Ранее сообщалось, что Земля находится под угрозой из-за вспышки на Солнце.

