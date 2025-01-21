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Наука и технологии

Астрономы засекли на экзопланете сверхзвуковой ветер рекордной скорости

Космос, планета, атмосфера, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 03:59 Фото: ESO/L. Calçada
"Раздутый" горячий юпитер WASP-127b, расположенный в 500 световых годах от нас, поразил ученых скоростью воздушного потока на экваторе, сообщает Zakon.kz.

Наблюдения транзита WASP-127b проводили в марте 2022 года с помощью спектрографа CRIRES+ обсерватории VLT в Чили. Результаты анализа полученных 98 спектров опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Оказалось, на экваторе WASP-127b несется воздушный поток со скоростью, близкой к девяти км в секунду, или около 7,7 км в секунду, если вычесть предполагаемую скорость вращения самой планеты (как принято рассчитывать скорость атмосферных потоков на Земле или Юпитере). В обоих случаях речь идет о самом быстром потоке такого рода во Вселенной.

Скорость ветра на экваторе в шесть раз больше, чем двигалась бы спокойная атмосфера при такой скорости вращения планеты. Для сравнения: рекорд скорости ветра на экваторе Сатурна – 0,43 км в секунду.

Также ученые подтвердили, что в атмосфере планеты есть вода, но главное – впервые удалось засечь там оксид углерода.

Ранее сообщалось, что Земля находится под угрозой из-за вспышки на Солнце.

Аксинья Титова
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