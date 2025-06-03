Ультрагорячая экзопланета удивила астрономов вертикальным ветром

Экзопланета WASP-121b – один из самых необычных миров, известных ученым. Он располагается так близко к своей звезде, что получает от нее колоссальное количество излучения, а это, в свою очередь, сильно нагревает его атмосферу, сообщает Zakon.kz.

По информации EurekAlert!, WASP-121b представляет собой ультрагорячий юпитер – класс газовых гигантов, которые располагаются чрезвычайно близко к своим светилам.

Экзопланета совершает полный оборот вокруг своего солнца за 30,5 часов. Этот мир – "‎заложник" своей звезды, потому что повернут к ней всегда одной стороной. На ‎дневной стороне температура достигает трех тысяч градусов Цельсия, а на ‎ночной почти 1,5 тысячи градусов.

Такие экстремальные условия превращают атмосферу WASP-121b в уникальную химическую лабораторию. Высокие температуры на дневной стороне испаряют даже самые тугоплавкие металлы – обычно твердые соединения, устойчивые к сильному нагреву, – что позволяет изучить их состав в газообразном виде.

Еще одна важная деталь. При температуре три тысячи градусов на дневной стороне метан нестабилен и быстро разрушается. Он моментально распадается на углерод и водород.

Теоретические модели предсказывали, что горячий газ с дневной стороны, содержащий продукты разрушения метана, постоянно перетекает на ночную сторону, где гораздо прохладнее. Причем, этот процесс происходит быстрее, чем метан успевает образовываться заново из тех самых "обломков" на ночной стороне.

Ученые объяснили этот тем, что на ‎ночной стороне дуют невероятно сильные вертикальные ветры. Они стремительно поднимают метан из глубоких, более холодных и богатых метаном слоев атмосферы, наверх, где его и зафиксировал космический телескоп.

Это открытие бросает вызов современным моделям динамики атмосфер экзопланет.

Ранее американские ученые из Юго-Западного исследовательского института и других научных центров с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" раскрыли странные процессы, происходящие на Европе – ледяном спутнике Юпитера.